Σήμερα, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει στην Αργολίδα και μας ταξιδεύει στο κοσμοπολίτικο Πόρτο Χέλι, μας θυμίζει ιστορίες από το παρελθόν και μας συστήνει έναν διαφορετικό… ψηφοφόρο. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Το αποκαλούν Μονακό της Ελλάδας και όχι άδικα. Το Πόρτο Χέλι εξελίσσεται και αλλάζει πρόσωπο. Πολυτελείς κατοικίες, τεράστιες επενδύσεις, διασημότητες, κροίσοι και βασιλικές οικογένειες που επιλέγουν την περιοχή για διακοπές ή αγορά ακινήτων.

Το καλοκαίρι του 1980, ένα ξενοδοχείο στην Αργολίδα μετατράπηκε αποκλειστικά σε ξενοδοχείο γυμνιστών, προκαλώντας τις αντιδράσεις των κατοίκων και της εκκλησίας. Σύντομα, η κατάσταση εκτροχιάστηκε, προκαλώντας την παύση λειτουργίας του ξενοδοχείου με αυτή τη μορφή.

Στα Λευκάκια Ναυπλίου μένει ο Αριστείδης Τσιρίκος, ένας αγρότης που επιλέγει να δίνει την ψήφο του στις εκλογές με έναν διαφορετικό τρόπο. Το 2019, εμφανίστηκε στο εκλογικό κέντρο καβάλα σε άλογο, ενώ το 2023, τα βλέμματα κέρδισε η αγαπημένη του γαϊδουρίτσα, η Ντόρις. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που επιλέγει να διαμαρτυρηθεί πρωτότυπα αλλά κυρίως φιλειρηνικά. Η απορία είναι: με τι θα πάει στις επόμενες εκλογές;

