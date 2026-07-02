Αντίπαξοι: Εξόρμηση στις εξωτικές παραλίες Βρίκα και Βουτούμι

Του Νικόλα Μπάρδη

Τιρκουάζ νερά, λευκή αμμουδιά, διαυγής βυθός και όλα αυτά με φόντο καταπράσινους λόφους. Οι Αντίπαξοι μπορεί να είναι ένα μικρό νησάκι του Ιονίου, όμως είναι «προικισμένο» με δύο από τις πιο όμορφες παραλίες της Ελλάδας, και όχι μόνο! Ο λόγος φυσικά για τις παραλίες Βρίκα και Βουτούμι, που συγκεντρώνουν πλήθος επισκεπτών κάθε χρόνο και τους μαγεύουν όλους ανεξαιρέτως, με τα κρυστάλλινα νερά τους και τον μαγευτικό βυθό, που δύσκολα συναντάς αλλού. Οι δύο αυτές παραλίες έχουν βραβευτεί πολλάκις και έχουν κυριαρχήσει τόσο στα ελληνικά, όσο και στα ξένα media, με τις φωτογραφίες τους να έχουν ταξιδέψει στα πέρατα της οικουμένης και σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι Αντίπαξοι είναι ένας τόπος μια σπιθαμή, οπότε δεν θα δυσκολευτείτε ιδιαίτερα να φτάσετε στο εξωτικό Βουτούμι, αλλά ούτε σε κάποια από τις υπόλοιπες πανέμορφες παραλίες του νησιού, όπως η Βρίκα και η Μεσοβρίκα, που βρίσκονται λίγα λεπτά βορειότερα, γεγονός που σημαίνει, πως μπορείτε να κάνετε τις βουτιές σας σε όλες, αν φυσικά έχετε χρόνο και διάθεση. Η μαγεία αυτής της δαντελωτής ακτογραμμής γίνεται αντιληπτή ήδη από ψηλά. Οι καταπράσινοι λόφοι καταλήγουν στο απέραντο γαλάζιο του Ιονίου, σε ακρογιαλιές με λευκή άμμο και διαυγή βυθό. Μάλιστα, η θάλασσα μοιάζει να είναι διάφανη, ενώ τα σκάφη που αγκυροβολούν ανοιχτά των κολπίσκων μοιάζουν να αιωρούνται πάνω από τη θάλασσα.

Οι παραλίες των Αντίπαξων πέρα από την καθαρότητα των υδάτων, ξεχωρίζουν και για τα ρηχά νερά τους, γεγονός που τις καθιστά κατάλληλες και για οικογένειες με μικρά παιδιά. Για να φτάσετε εκεί θα πάρετε καραβάκι από τους Παξούς, είτε από τον Λόγγο, είτε από τον Γάιο, και μετά από μία μαγική θαλάσσια διαδρομή 15 – 20 λεπτών θα φτάσετε στην πρώτη παραλία. Φυσικά, στους Παξούς μπορείτε να φτάσετε με το πλοίο της γραμμής από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, είτε με κάποιο εκδρομικό σκάφος από την κοσμοπολίτικη Πάργα, που εκτελούν καθημερινά δρομολόγια στα πανέμορφα αυτά νησιά, τις θαλάσσιες σπηλιές και τις παραλίες τους. Ο καιρός είναι συνήθως ευνοϊκός και η διαδρομή ευχάριστη, ενώ σε πολλά τουριστικά σκάφη γίνονται και γεύματα με ντόπιες σπεσιαλιτέ που θα λατρέψετε.

Στους Αντίπαξους συναντούμε μόλις έναν (ομώνυμο) οικισμό, ενώ κατά τη διάρκεια του Χειμώνα οι μόνιμοι κάτοικοι δεν ξεπερνούν τους 20. Φυσικά το Καλοκαίρι το νησί αποκτά και πάλι ζωή, τόσο από τους τουρίστες, όσο και από όσους κατάγονται από εκεί που επιστρέφουν τους θερινούς μήνες, για να απολαύσουν τις μαγικές παραλίες, μακριά από τα πολύβουα τουριστικά θέρετρα του Ιονίου. Βέβαια, οι περισσότεροι επισκέπτες του νησιού μένουν στους Παξούς, στην Πάργα ή στην Κέρκυρα, όπου και υπάρχει πληθώρα καταλυμάτων, και πραγματοποιούν μονοήμερες εκδρομές σ’ αυτόν τον μικρό παράδεισο. Αν, ωστόσο, επιλέξετε να μείνετε εκεί, θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε την παρθένα φύση του τόπου, τις αμέτρητες περιπατητικές διαδρομές και φυσικά την ντόπια γαστρονομία, που ικανοποιεί και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.

Σε γενικές γραμμές είναι ένας ήσυχος προορισμός, ιδανικός για οικογένειες αλλά και για όσους αποζητούν μερικές στιγμές χαλάρωσης και αποφόρτισης από το άγχος και τους γρήγορους ρυθμούς ζωής της πόλης. Όταν δε ο ήλιος «βουτάει» στο πέλαγος, ο ορίζοντας «βάφεται» με έντονες πορτοκαλί και κόκκινες αποχρώσεις, ενώ τη νύχτα τα λιγοστά φώτα του νησιού σου επιτρέπουν να θαυμάσεις απρόσκοπτα τον λαμπερό και έναστρο ουρανό. Αυτή θα μπορούσε να είναι μία καρτ ποστάλ του αυθεντικού ελληνικού Καλοκαιριού…



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.