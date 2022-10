YouTube: Εξετάζει να αφαιρέσει σημαντικό χαρακτηριστικό και να το προσθέσει μόνο στην Premium συνδρομή

Προς αλλαγή δεδομένων στο YouTube; Η δημοφιλής παγκοσμίως πλατφόρμα αναπαραγωγής βίντεο εξετάζει να απαιτεί από τους χρήστες της Premium συνδρομή για αναπαραγωγή βίντεο σε 4K ανάλυση.



Το YouTube υποστηρίζει βίντεο 4K από το 2010. Επί 12 χρόνια τα βίντεο 4K, ακόμη και βίντεο υψηλότερων αναλύσων, όπως το 8K που παρουσιάστηκαν στην πλατφόρμα το 2015, ήταν διαθέσιμα δωρεάν για όλους τους χρήστες της πλατφόρμας.



So, after testing up to 12 ads on YouTube for non-Premium users, now some users reported that they also have to get a Premium account just to watch videos in 4K. pic.twitter.com/jJodoAxeDp