Ένας Έλληνας ΑΙ expert στην κριτική επιτροπή του HackMIT

Περισσότεροι από 1.000 φοιτητές από 200 και πλέον πανεπιστήμια του πλανήτη βρέθηκαν φέτος στο HackMIT, το μεγαλύτερο φοιτητικό hackathon του κόσμου που διοργανώνει το MIT, όπου επιδόθηκαν σε έναν «μαραθώνιο εφευρέσεων» για να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν από το μηδέν, και να παρουσιάσουν στη συνέχεια ένα πρωτότυπο τεχνολογικό έργο.

Στο πλευρό τους μια «ελίτ» μεντόρων και εκπροσώπων από κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας και ερευνητικά εργαστήρια, που βρέθηκαν εκεί για να υποστηρίξουν, να καθοδηγήσουν αλλά και να βαθμολογήσουν τις ομάδες των φοιτητών.

Μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, περισσότερα από 300 projects τέθηκαν στο «μικροσκόπιο» της «αυστηρής» κριτικής επιτροπής του HackMIT, που αποτελείται από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και ερευνητές του MIT, tech experts, επενδυτές και επιχειρηματίες.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που κλήθηκαν να αξιολογήσουν και να ξεχωρίσουν τα εντυπωσιακά projects ήταν και ένας Έλληνας: ο Ανδρέας Κορδάμπαλος, μηχανικός πληροφορικής και ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη, με πάνω από δέκα χρόνια εμπειρίας στον χώρο της τεχνολογίας και των startups.

«Αποστολή» του ήταν όχι μόνο να αξιολογήσει projects που φτιάχτηκαν από το μηδέν μέσα σε 24 ώρες ως προς την τεχνική τους αρτιότητα, αλλά και να εκτιμήσει την εμπορική αξία των τελικών προϊόντων και κατά πόσο ενδέχεται να αποτελέσουν το επόμενο βήμα στην παγκόσμια σκηνή της καινοτομίας.

Κι αυτό γιατί όπως εξηγεί, αν και το HackMIT για τη συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων φοιτητών αποτελεί μια συμπυκνωμένη βιωματική εμπειρία δημιουργικότητας υπό πίεση, εκτός της ζώνης της ακαδημαϊκής άνεσης, ορισμένα projects συνεχίζουν την πορεία τους και εκτός του stage.

Ιδέες που αναπτύσσονται μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο εξελίσσονται σε εργαλεία ανοιχτού κώδικα ή βάζουν τα θεμέλια για τις startups του αύριο, λέει.

Η παρουσία του Έλληνα expert στην τεχνητή νοημοσύνη ως κριτή σε ένα από τα κορυφαία hackathons στον κόσμο στέλνει όμως και ένα σημαντικό μήνυμα: η ελληνική τεχνολογική κοινότητα μπορεί να σταθεί στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας καινοτομίας.

Από τη Θεσσαλία στο MIT

Ο Ανδρέας σπούδασε Μηχανικός Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Από εκεί, βρέθηκε στην καρδιά της αμερικανικής startup σκηνής, ως founding engineer στη Vowel – μια πλατφόρμα online meetings με τεχνητή νοημοσύνη, που συγκέντρωσε πάνω από 13 εκατ. δολάρια χρηματοδότηση και εξαγοράστηκε το 2023 από τη Zapier.

Σήμερα εργάζεται στη Zapier, κορυφαία εταιρεία αυτοματισμών στις ΗΠΑ, όπου αναπτύσσει την επόμενη γενιά AI agents: ψηφιακούς βοηθούς που κατανοούν την ανθρώπινη γλώσσα και αυτοματοποιούν πολύπλοκες εργασίες, λαμβάνοντας ακόμα και αποφάσεις χωρίς επίβλεψη του χρήστη.

Παράλληλα, μοιράζεται ακούραστα τις γνώσεις και την εμπειρία του γύρω από τους AI agents στο LinkedIn και το X, συμμετέχει τακτικά ως ομιλητής σε συνέδρια τεχνολογίας και οργανώνει εκπαιδευτικά workshops στο Maven.com για την πρακτική εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.