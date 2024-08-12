Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης X του Ίλον Μασκ είναι στόχος προσφυγών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, για την «παράνομη» χρήση εκ μέρους του προσωπικών δεδομένων χρηστών του διαδικτύου για να εκπαιδεύσει το πρόγραμμά του τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με ανακοίνωση της ένωσης Noyb που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Το X «ουδέποτε ενημέρωσε τους χρήστες του με ενεργό τρόπο ότι τα προσωπικά δεδομένα τους χρησιμοποιούνται για να εκπαιδευθεί η τεχνολογία του τεχνητής νοημοσύνης Grok», γράφει η βιεννέζικη μη κυβερνητική οργάνωση, μαύρο πρόβατο των γιγάντων της τεχνολογίας, η οποία είχε ήδη κάνει τον Ιούνιο τη Meta να υποχωρήσει στο ίδιο ζήτημα.

«Φαίνεται πως οι περισσότεροι ανακάλυψαν τη νέα προεπιλεγμένη παράμετρο» χάρη στο μήνυμα ενός χρήστη στις 26 Ιουλίου, υπογραμμίζει η οργάνωση, η οποία ζητάει από τις διάφορες εθνικές ρυθμιστικές αρχές να προχωρήσουν σε «επείγουσα διαδικασία».

Η μη κυβερνητική οργάνωση κατέθεσε προσφυγές στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ολλανδία για να υποχρεώσει το μέσο κοινωνικής δικτύωσης να σεβαστεί τα δικαιώματα των περισσότερων από 60 εκατομμύρια χρηστών του στην Ευρώπη.

Η Noyb λαμβάνει υπόψη την ανακοίνωση της αναστολής από το δίκτυο του Ίλον Μασκ της χρήσης προσωπικών δεδομένων έπειτα από μια συμφωνία στην οποία κατέληξε με την Ιρλανδική Επιτροπή για την Προστασία των Δεδομένων (DPC), που ενεργεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όμως ζητάει να διεξαχθεί «πλήρης έρευνα» για να «εξασφαλισθεί ότι το Twitter (η προηγούμενη ονομασία του δικτύου X) σέβεται πλήρως» τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων (RGPD), που απαιτεί τη συναίνεση των χρηστών.

«Φαίνεται πως η DPC δεν αμφισβήτησε την ίδια τη νομιμότητα της διαδικασίας (...) και δεν επιτίθεται στην καρδιά του προβλήματος», γράφει στην ανακοίνωση ο διευθυντής της Noyb Μαξ Σρεμς.

Η ένωση, το ακρωνύμιο της οποίας αναφέρεται στην έκφραση «None of your business» (σημαίνει στα αγγλικά «δεν είναι δική σας δουλειά»), έχει προχωρήσει σε πολυάριθμες προσφυγές εναντίον των γιγάντων του διαδικτύου.

Μόνο στην περίπτωση της Meta, οι ενέργειές της έχουν οδηγήσει σε «διοικητικά πρόστιμα άνω του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ», υπενθυμίζει.

Η γιγάντια αμερικανική εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram), η οποία έχει γίνει στόχος προσφυγών της Noyb σε 11 ευρωπαϊκές χώρες, αναγκάσθηκε να αναστείλει τον Ιούνιο το πρόγραμμά της για χρήση προσωπικών δεδομένων των χρηστών της σ' ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

