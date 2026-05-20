Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρει ότι τα ύποπτα κρούσματα Έμπολα έχουν φτάσει πλέον τα 600 και οι θάνατοι από πιθανά κρούσματα τους 139, σύμφωνα με το BBC. Οι αριθμοί αυτοί αναμένεται να αυξηθούν κι άλλο, λόγω του χρόνου που χρειάζεται για τον εντοπισμό του ιού.

Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 51 κρούσματα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό - όπου και εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα - και δύο στη γειτονική Ουγκάντα, όπως δήλωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους (Tedros Adhanom Ghebreyesus).

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Γενεύη, ο ίδιος σημείωσε ότι η έξαρση του στελέχους Μπουντιμπουγκιό (Bundibugyo) του ιού Έμπολα πιθανότατα ξεκίνησε «πριν από μερικούς μήνες».

Την Κυριακή, ο ΠΟΥ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η κατάσταση δεν βρίσκεται σε επίπεδο πανδημίας.

Ο Γκεμπρεγέσους δήλωσε ότι μετά τη συνεδρίαση της Τρίτης, η επιτροπή εκτάκτων αναγκών του οργανισμού υγείας συμφώνησε πως η κατάσταση «δεν αποτελεί επείγουσα κατάσταση πανδημίας».

«Ο ΠΟΥ αξιολογεί τον κίνδυνο της επιδημίας ως υψηλό σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, και ως χαμηλό σε παγκόσμιο επίπεδο», εξήγησε ο ίδιος.

Τα 51 επιβεβαιωμένα κρούσματα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εντοπίζονται στην ανατολική επαρχία Ιτούρι - που αποτελεί και το επίκεντρο της έξαρσης - καθώς και στην επαρχία του Βόρειου Κίβου. Όσον αφορά τα δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα στην πρωτεύουσα της Ουγκάντα, την Καμπάλα, και οι δύο ασθενείς είχαν ταξιδέψει από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ ο ένας εξ αυτών έχασε τη ζωή του.

«Γνωρίζουμε ότι η κλίμακα της επιδημίας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι πολύ μεγαλύτερη», δήλωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ, προσθέτοντας ότι ανάμεσα στους θανάτους υπήρχαν και υγειονομικοί, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία.

Αξιωματούχος του ΠΟΥ ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να διαπιστωθεί πόσο καιρό εξαπλώνεται ο ιός, αλλά προτεραιότητά τους είναι ο περιορισμός της μετάδοσης.

Το πρώτο γνωστό κρούσμα ήταν μια νοσοκόμα που εμφάνισε συμπτώματα και πέθανε στις 24 Απριλίου στην Μπούνια, την πρωτεύουσα της επαρχίας Ιτούρι.

Η σορός της μεταφέρθηκε πίσω στο Μονγκουάλου, μία από τις δύο πόλεις εξόρυξης χρυσού όπου έχει καταγραφεί η πλειονότητα των κρουσμάτων.

Τέσσερις περιοχές στο Ιτούρι έχουν πληγεί από την έξαρση: το Μονγκουάλου, η Μπούνια, η Ρουαμπάρα και το Νιακούντε.

Στο Βόρειο Κίβο, κρούσματα έχουν αναφερθεί στην ελεγχόμενη από αντάρτες Γκόμα - τη μεγαλύτερη πόλη του ανατολικού Κονγκό - καθώς και στο Μπουτέμπο.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό βρίσκεται αντιμέτωπη με τη 17η έξαρση Έμπολα στην ιστορία της, όμως το στέλεχος Μπουντιμπουγκιό (Bundibugyo) - το οποίο έχει να εμφανιστεί πάνω από μία δεκαετία - φέρνει μαζί του ιδιαίτερες δυσκολίες.

Το στέλεχος Μπουντιμπουγκιό έχει προκαλέσει μόνο δύο επιδημίες στο παρελθόν, κοστίζοντας τη ζωή στο ένα τρίτο περίπου όσων μολύνθηκαν.

Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για το στέλεχος Μπουντιμπουγκιό, αλλά ορισμένα πειραματικά βρίσκονται υπό ανάπτυξη. Είναι πιθανό ένα εμβόλιο για ένα άλλο στέλεχος, το Ζαΐρ (Zaire) - το οποίο η χώρα έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένα - να προσφέρει κάποια προστασία.

Επίσης, δεν υπάρχουν φάρμακα που να στοχεύουν το στέλεχος Μπουντιμπουγκιό, γεγονός που δυσκολεύει τη θεραπεία.

Μετά την κριτική που δέχτηκε ο ΠΟΥ από τις ΗΠΑ την Τρίτη ότι «καθυστέρησε λίγο» να εντοπίσει την έξαρση, ο Γκεμπρεγέσους δήλωσε ότι αυτά τα σχόλια ίσως οφείλονται σε έλλειψη κατανόησης της κατάστασης.

«Θα πρέπει να εκτιμήσουμε το γεγονός ότι οι ενέργειες έγιναν τόσο γρήγορα σε ένα εξαιρετικά περίπλοκο περιβάλλον», ανέφερε ο ΠΟΥ.

Τα αρχικά συμπτώματα του Έμπολα μοιάζουν με εκείνα ασθενειών όπως η ελονοσία και ο τυφοειδής πυρετός, οι οποίες είναι συχνές στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Το ανατολικό τμήμα της χώρας πλήττεται επίσης σοβαρά από πολυετείς συγκρούσεις, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στην αντιμετώπιση του ιού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.