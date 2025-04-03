Θεσσαλονίκη: Εντός του Απριλίου η ηλεκτρονική πληρωμή για την έκδοση εισιτηρίου στο Μετρό

Μέσα στον Απρίλιο, ενδεχομένως μέχρι το Πάσχα, αναμένεται να είναι δυνατή η ηλεκτρονική πληρωμή για την έκδοση εισιτηρίου στο Μετρό Θεσσαλονίκης, όπως γνωστοποίησε απόψε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, σε δηλώσεις του στο περιθώριο εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου «Τα μεγάλα έργα στη Θεσσαλονίκη 1870-2024», των Γιάννη Μέγα και Βίλμας Χαστάογλου - Μαρτινίδη. Διευκρίνισε δε ότι το θέμα αυτό αφορά τον ΟΣΕΘ, που έχει την ευθύνη είσπραξης των εισιτηρίων.

Για τη διακοπή λειτουργίας του Μετρό

Ερωτηθείς για τη διακοπή της λειτουργίας του Μετρό, λόγω των εργασιών για την επέκταση της Καλαμαριάς, επανέλαβε ότι αυτή θα διαρκέσει για 30 ημέρες, «ίσως και παραπάνω» και διευκρίνισε ότι παρότι δεν είναι γνωστό πότε θα συμβεί, θα είναι πιθανώς μετά το καλοκαίρι.

Όπως διευκρίνισε, η διακοπή θα γίνει σε τουλάχιστον δύο φάσεις και «ήδη υπάρχει συμφωνία με την ανάδοχο κοινοπραξία, που θα ολοκληρώσει όλες τις εργολαβίες που "τρέχουν" για την κατασκευή του έργου της Καλαμαριάς, ότι θα υπάρχει έγκαιρη ειδοποίηση και της εταιρείας λειτουργίας του Μετρό, και του ΟΣΕΘ (Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης) και του ΟΑΣΘ (Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών), ώστε να υπάρχει αναπλήρωση των μετακινήσεων που θα λείψουν».

Πρόσθεσε πως η διακοπή είναι υποχρεωτικό να γίνει. «Έγινε παντού όπου χρειάστηκε να γίνουν επεκτάσεις, είτε μιλάμε για την Κοπεγχάγη, είτε για το Μιλάνο (…) ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία» κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

