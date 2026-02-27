Στις 28-2 το σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο της «παρέλασης» 6 πλανητών

Ένα εντυπωσιακό και σχετικά σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο θα είναι ορατό αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς έξι πλανήτες θα εμφανιστούν ταυτόχρονα στον νυχτερινό ουρανό.

Το φαινόμενο, γνωστό ως «πλανητική παρέλαση» ή πλανητική ευθυγράμμιση, συμβαίνει όταν τουλάχιστον τέσσερις ή πέντε πλανήτες γίνονται ορατοί μαζί, σύμφωνα με τη NASA.

Στις 28 Φεβρουαρίου, οι παρατηρητές θα έχουν την ευκαιρία να εντοπίσουν τον Ερμή, την Αφροδίτη, τον Δία, τον Κρόνο, τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα ευθυγραμμισμένους, σε μια σπάνια πλανητική επίδειξη.

Η δρ Μέγκαν Άργκο, αστροφυσικός στο Πανεπιστήμιο του Λάνκασαϊρ, εξήγησε ότι το φαινόμενο οφείλεται στη σχετική θέση των πλανητών. Καθώς κάθε πλανήτης περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο με διαφορετική ταχύτητα, οι θέσεις τους μεταβάλλονται διαρκώς σε σχέση με τα άστρα. Μόνο σπάνια ευθυγραμμίζονται έτσι ώστε να εμφανίζονται πολλοί μαζί στον ουρανό.

Όπως ανέφερε, η ταυτόχρονη παρατήρηση τεσσάρων ή πέντε πλανητών είναι σχετικά συχνή, όμως η εμφάνιση έξι είναι πολύ πιο σπάνια. Πέρυσι είχαν καταστεί ορατοί και οι επτά πλανήτες μαζί, ενώ η επόμενη πλήρης ευθυγράμμιση δεν αναμένεται πριν από το 2040.

Η Άργκο εξήγησε ότι όσοι θέλουν να δουν την «παρέλαση» των πλανητών θα πρέπει να βγουν έξω νωρίς το απόγευμα – περίπου στις 17:45 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις 18:00 στις ΗΠΑ – και να βρουν ένα σημείο με καθαρή θέα προς τα δυτικά, κατά προτίμηση σε λόφο χωρίς εμπόδια.

Οι πλανήτες θα εμφανιστούν σε καμπύλη γραμμή στον ουρανό. Στο βόρειο ημισφαίριο, ο Δίας θα είναι ορατός ψηλά στα νοτιοανατολικά, ενώ ο Ερμής, ο Κρόνος, ο Ποσειδώνας και η Αφροδίτη θα εμφανιστούν κοντά στον ορίζοντα στον δυτικό ουρανό. Η Αφροδίτη θα είναι η πιο φωτεινή, ο Ερμής πολύ πιο αμυδρός στα δεξιά της, και ο Κρόνος με τον Ποσειδώνα λίγο πιο πάνω.

Σύμφωνα με την ειδικό, ο Ουρανός θα είναι αμυδρός, κάτω από το αστρικό σμήνος που είναι γνωστό ως «Επτά Αδελφές», και ότι μια εφαρμογή παρατήρησης ουρανού στο κινητό μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του πλανήτη. Παράλληλα, η χρήση κιάλιων θα βοηθήσει, αλλά τόνισε ότι ποτέ δεν πρέπει να κοιτάζει κανείς τον ήλιο με κιάλια ή τηλεσκόπιο, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στα μάτια.

Ο δρ Έντ Μπλούμερ, αστρονόμος στο Royal Observatory, Greenwich, σημείωσε ότι το φαινόμενο θα είναι επίσης ορατό στο νότιο ημισφαίριο με παρόμοιο μοτίβο, αν και η «παρέλαση» θα φαίνεται αντίστροφη σε σχέση με το βόρειο ημισφαίριο.

«Στην Αυστραλία, ο Δίας θα φαίνεται στον βορρά και ο Ουρανός θα είναι ορατός βορειοδυτικά, λίγο πάνω από τις Επτά Αδελφές», είπε η Άργκο. «Εκεί ο ήλιος δύει λίγο αργότερα, οπότε μετά τις 18:45 ώρα τοπική είναι η κατάλληλη στιγμή να βγεις έξω. Ωστόσο, ο Ερμής είναι τόσο κοντά στον ορίζοντα κατά τη δύση που πιθανότατα δεν θα φαίνεται, ενώ η Αφροδίτη θα δύσει στις 19:15, οπότε χρειάζεται γρήγορη παρατήρηση».

Συμπλήρωσε ότι «αυτές τις μέρες έχουμε επίσης τη Σελήνη στον ουρανό, οπότε μπορούμε να δούμε μεγάλο μέρος του ορατού ηλιακού συστήματος».

Αξίζει να σημειωθεί πως οι έξι πλανήτες θα είναι ορατοί όχι μόνο την 28 Φεβρουαρίου αλλά και για λίγο χρονικό διάστημα μετά.

Ενδεικτικά, ο Δίας και η Αφροδίτη θα παραμείνουν εύκολα ορατοί για αρκετούς μήνες.

Γιατί συμβαίνουν οι πλανητικές παρελάσεις;

Συμβαίνουν επειδή οι πλανήτες περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο περίπου στο ίδιο επίπεδο, γνωστό ως «εκλειπτικό επίπεδο». Αν και κάθε πλανήτης κινείται με διαφορετική ταχύτητα και σε διαφορετική απόσταση, υπάρχουν στιγμές που αρκετοί από αυτούς φαίνονται να «ευθυγραμμίζονται» από την οπτική γωνία της Γης.

Η ευθυγράμμιση είναι καθαρά οπτικό φαινόμενο, καθώς στην πραγματικότητα οι πλανήτες παραμένουν σε απόσταση εκατομμυρίων ή και δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων μεταξύ τους.

Πηγή: skai.gr

