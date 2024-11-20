SpaceX: Καρέ-καρέ το αποτυχημένο εγχείρημα με προσνήωση στον Κόλπο του Μεξικού

Δεν… έφερε τελικά γούρι στον Ίλον Μασκ η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, με το Starship της SpaceX να προσθαλασσώνεται «απαλά», σύμφωνα με την εταιρεία, στον Κόλπο του Μεξικού.
President Trump and Elon Musk at Starbase this moment, awaiting Starship Flight 6.
We are so back! 🇺🇸 pic.twitter.com/wzeNWly3pC— SMX 🇺🇸 (@iam_smx) November 19, 2024
Η SpaceX απέτυχε να επαναλάβει, υπό το βλέμμα του νέου προέδρου των ΗΠΑ, τη δοκιμαστική πτήση του Starship που στις 13 Οκτωβρίου κατόρθωσε να «πιάσει» τον προωθητικό πύραυλο στην εξέδρα εκτόξευσης με μηχανικούς βραχίονες (τα λεγόμενα «chopsticks», δηλαδή «κινεζικά ξυλάκια»).
Successful ocean landing of Starship!— Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2024
We will do one more ocean landing of the ship. If that goes well, then SpaceX will attempt to catch the ship with the tower. https://t.co/osFud7XXPo
Ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τον ιδρυτή και CEO της SpaceX βρέθηκαν την Τρίτη στην πλατφόρμα εκτόξευσης της SpaceX στο Τέξας και είδαν τον πύραυλο να εκτοξεύεται.
Ο πυραυλικός προωθητής Super Heavy προσθαλασσώθηκε στον Κόλπο του Μεξικού, ενώ το Starship παρέμεινε σε τροχιά για περίπου μια ώρα και στη συνέχεια κατέπεσε στον Ινδικό Ωκεανό, ανοιχτά της βόρειας ακτής της Αυστραλίας.
Starship preparing to splash down in the Indian Ocean pic.twitter.com/EN9jibr07l— SpaceX (@SpaceX) November 19, 2024
Live views of Earth from Starship pic.twitter.com/3rgsHSj2km— SpaceX (@SpaceX) November 19, 2024
Super Heavy initiates its landing burn and softly splashes down in the Gulf of Mexico pic.twitter.com/BZ3Az4GssC— SpaceX (@SpaceX) November 19, 2024
With data and flight learnings as our primary payload, Starship’s sixth flight test once again delivered → https://t.co/oIFc3u9laE pic.twitter.com/O6ZKThQRr6— SpaceX (@SpaceX) November 20, 2024
Watch Starship's sixth flight test https://t.co/acpdO2brbP— SpaceX (@SpaceX) November 16, 2024
Βίντεο από την προηγούμενη επιτυχημένη δοκιμή
Mechazilla has caught the Super Heavy booster! pic.twitter.com/6R5YatSVJX— SpaceX (@SpaceX) October 13, 2024
