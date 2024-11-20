Λογαριασμός
SpaceX: Δεν… έφερε γούρι ο Τραμπ στον Ίλον Μασκ – Θεαματικά βίντεο του αποτυχημένου εγχειρήματος

Ο πύραυλος της SpaceΧ προσθαλασσώθηκε "απαλά" σύμφωνα με την εταιρεία στον Κόλπο του Μεξικού 

SpaceX: Καρέ-καρέ το αποτυχημένο εγχείρημα με προσνήωση στον Κόλπο του Μεξικού

Δεν… έφερε τελικά γούρι στον Ίλον Μασκ η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, με το Starship της SpaceX να προσθαλασσώνεται «απαλά», σύμφωνα με την εταιρεία, στον Κόλπο του Μεξικού. 

Η SpaceX απέτυχε να επαναλάβει, υπό το βλέμμα του νέου προέδρου των ΗΠΑ, τη δοκιμαστική πτήση του Starship που στις 13 Οκτωβρίου κατόρθωσε να «πιάσει» τον προωθητικό πύραυλο στην εξέδρα εκτόξευσης με μηχανικούς βραχίονες (τα λεγόμενα «chopsticks», δηλαδή «κινεζικά ξυλάκια»). 

Ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τον ιδρυτή και CEO της SpaceX βρέθηκαν την Τρίτη στην πλατφόρμα εκτόξευσης της SpaceX στο Τέξας και είδαν τον πύραυλο να εκτοξεύεται.

Ο πυραυλικός προωθητής Super Heavy προσθαλασσώθηκε στον Κόλπο του Μεξικού, ενώ το Starship παρέμεινε σε τροχιά για περίπου μια ώρα και στη συνέχεια κατέπεσε στον Ινδικό Ωκεανό, ανοιχτά της βόρειας ακτής της Αυστραλίας.

Βίντεο από την  προηγούμενη επιτυχημένη δοκιμή 

