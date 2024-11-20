Πεζοπορία στις ιταλικές Άλπεις θα έπαιρνε αναπάντεχη τροπή όταν μία γυναίκα εξεπλάγην ευχάριστα με την ανακάλυψη θραύσματος ενός οικοσυστήματος 280 εκατομμυρίων ετών, σύμφωνα με το LiveScience.

Πάνω στο θραύσμα υπήρχαν όχι μόνο ίχνη από πατημασιές, αλλά και απολιθώματα φυτών, ακόμη και αποτυπώματα σταγόνων βροχής, επιβεβαίωσαν οι ερευνητές.

Η Claudia Steffensen περπατούσε πίσω από τον σύζυγό της στο Valtellina Orobie Mountains Park στη Λομβαρδία το 2023 όταν πάτησε έναν βράχο που έμοιαζε με πλάκα από τσιμέντο, ανέφερε ο The Guardian. «Στη συνέχεια παρατήρησα αυτά τα περίεργα κυκλικά σχέδια με κυματιστές γραμμές», είπε η Steffensen στην εφημερίδα. «Έριξα μια πιο προσεκτική ματιά και συνειδητοποίησα ότι ήταν πατημασιές».

Οι επιστήμονες ανέλυσαν τον βράχο και διαπίστωσαν ότι τα ίχνη ανήκουν σε προϊστορικό ερπετό, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το ποιες άλλες ενδείξεις πέρα ​​από το «βράχο μηδέν» της Steffensen κρύβονταν σε αυτά τα αλπικά ύψη.

Στη συνέχεια, οι ειδικοί επισκέφτηκαν την τοποθεσία πολλές φορές και βρήκαν στοιχεία ενός ολόκληρου οικοσυστήματος που χρονολογείται από την περίοδο της Πέρμιας (299 εκατομμύρια έως 252 εκατομμύρια χρόνια πριν). Η περίοδος Permian χαρακτηριζόταν από ένα ταχέως θερμαινόμενο κλίμα και κορυφώθηκε με ένα γεγονός εξαφάνισης γνωστό ως "Great Dying", το οποίο εξάλειψε το 90% των ειδών της Γης.

Τα ίχνη του οικοσυστήματος προέρχονται από ερπετά, αμφίβια, έντομα και αρθρόποδα. Δίπλα σε αυτά τα ίχνη, οι ερευνητές βρήκαν αρχαία ίχνη σπόρων, φύλλων και μίσχων, καθώς και αποτυπώματα από σταγόνες της βροχής και κύματα που έπεσαν στις όχθες μιας προϊστορικής λίμνης. Τα στοιχεία αυτού του αρχαίου οικοσυστήματος βρέθηκαν σε ύψος έως και 9.850 πόδια (3.000 μέτρα) στα βουνά και κάτω στον πυθμένα των κοιλάδων, όπου οι κατολισθήσεις έχουν εναποθέσει πετρώματα που φέρουν απολιθώματα κατά τη διάρκεια των αιώνων.

Το οικοσύστημα από το οποίο προέρχονται τα απολιθώματα, που έχουν διατηρηθεί σε εξαιρετική κατάσταση λόγω της παλιάς του γειτνίασης με το νερό, αποκαλύπτει εντυπωσιακά αποτυπώματα. Αυτά τα αποτυπώματα δημιουργήθηκαν όταν η άμμος και η λάσπη, εμποτισμένα με νερό στις όχθες ποταμών και λιμνών, στέγνωσαν κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο, σκληραίνοντας τις επιφάνειες. Όταν επέστρεψε το νερό, τα κάλυψε με πηλό, δημιουργώντας μια προστατευτική στρώση. Η εξαιρετική λεπτότητα της άμμου και της λάσπης διατήρησε τις πιο μικρές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων των σημαδιών από τα νύχια. Τα αποτυπώματα ανήκουν τουλάχιστον σε πέντε διαφορετικά είδη, μερικά από τα οποία μπορεί να έφταναν το μέγεθος των σύγχρονων κομόντο δράκων. Αυτά τα ζώα ζούσαν πριν από τους δεινόσαυρους, στο τέλος της Πέρμιας περιόδου.

Τα απολιθώματα, που αποκαλύφθηκαν λόγω της τήξης των πάγων και του χιονιού στις Άλπεις, προσφέρουν μια ματιά σε έναν αρχαίο κόσμο και μπορούν επίσης να μας δώσουν μαθήματα για τις περιβαλλοντικές αλλαγές που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Οι ερευνητές σημειώνουν τη συμμετρία μεταξύ των παλαιών τάσεων της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της σημερινής κλιματικής αλλαγής, υπογραμμίζοντας τα διδάγματα που μπορεί να μας δώσει το παρελθόν για τους κινδύνους του παρόντος.

