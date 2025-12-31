Παραδέξου το, έχεις σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη

Της Parmy Olson

Η Aμέλια Μίλερ έχει μια ασυνήθιστη επαγγελματική κάρτα. Όταν είδα τον τίτλο «Human-AI Relationship Coach» (Σύμβουλος Σχέσεων Ανθρώπου-Τεχνητής Νοημοσύνης) σε μια πρόσφατη εκδήλωση τεχνολογίας, υπέθεσα ότι εκμεταλλευόταν την άνοδο των «ρομαντικών» σχέσεων με chatbot για να ενισχύσει αυτούς τους περίεργους δεσμούς. Αποδείχθηκε ότι ίσχυε το αντίθετο.

Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης χειραγωγούσαν διακριτικά τους ανθρώπους και αντικαθιστούσαν την ανάγκη τους να ζητούν συμβουλές από άλλους. Αυτό είχε αρνητικό αντίκτυπο στις πραγματικές σχέσεις με τους ανθρώπους.

Η δουλειά της Μίλερ ξεκίνησε στις αρχές του 2025, όταν έπαιρνε συνεντεύξεις από ανθρώπους για ένα έργο με το Oxford Internet Institute και μίλησε με μια γυναίκα που είχε σχέση με το ChatGPT για περισσότερο από 18 μήνες.

Η γυναίκα μοιράστηκε την οθόνη της στο Zoom για να δείξει το ChatGPT, στο οποίο είχε δώσει ένα ανδρικό όνομα, και σε μια στιγμή που έμοιαζε σουρεαλιστική, η Μίλερ ρώτησε και τους δύο αν είχαν ποτέ τσακωθεί.

Τα chatbots ήταν γνωστά για την υποκρισία και την υποστήριξή τους, αλλά η γυναίκα που συμμετείχε στη συνέντευξη μερικές φορές ένιωθε απογοητευμένη από τους περιορισμούς μνήμης και τις γενικές δηλώσεις του ψηφιακού συντρόφου της.

Γιατί δεν σταμάτησε απλά να χρησιμοποιεί το ChatGPT;

Η γυναίκα απάντησε ότι είχε προχωρήσει πολύ και δεν μπορούσε να «τον διαγράψει». «Είναι πολύ αργά», παραδέχθηκε.

Αυτό το αίσθημα ήταν εντυπωσιακό. Καθώς η Μίλερ μιλούσε με περισσότερους ανθρώπους, έγινε σαφές ότι πολλοί δεν γνώριζαν τις τακτικές που χρησιμοποιούσαν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν μια ψευδή αίσθηση οικειότητας, από συχνές κολακείες έως ανθρωπομορφικά στοιχεία που τα έκαναν να ακούγονται ζωντανά.

Αυτό ήταν διαφορετικό από τα smartphone ή τις οθόνες τηλεόρασης. Τα chatbots, που χρησιμοποιούνται πλέον από περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο άτομα σε όλο τον κόσμο, είναι διαποτισμένα με χαρακτήρα και ανθρώπινη πρόζα.

Εξαιρετικά ικανά να μιμούνται την ενσυναίσθηση και, όπως οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, έχουν σχεδιαστεί για να μας κάνουν να επιστρέφουμε για περισσότερα, με χαρακτηριστικά όπως η μνήμη και η εξατομίκευση.

Ενώ ο υπόλοιπος κόσμος προκαλεί τριβές, οι προσωπικότητες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη είναι εύκολες, αντιπροσωπεύοντας την επόμενη φάση των «παρακοινωνικών σχέσεων», όπου οι άνθρωποι δημιουργούν δεσμούς με influencers των κοινωνικών μέσων και οικοδεσπότες podcast.

Είτε μας αρέσει είτε όχι, όποιος χρησιμοποιεί ένα chatbot για την εργασία ή την προσωπική του ζωή, έχει εισέλθει σε μια σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, την οποία πρέπει να ελέγχει καλύτερα.

Οι ανησυχίες της Mίλερ απηχούν ορισμένες από τις προειδοποιήσεις ακαδημαϊκών και δικηγόρων που εξετάζουν τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και τεχνητής νοημοσύνης, αλλά με την προσθήκη συγκεκριμένων συμβουλών.

Πρώτον, καθορίστε για ποιο σκοπό θέλετε να χρησιμοποιήσετε την τεχνητή νοημοσύνη. Η Mίλερ αποκαλεί αυτή τη διαδικασία «Σύνταξη του Προσωπικού σας Συντάγματος για την Τεχνητή Νοημοσύνη», κάτι που ακούγεται σαν ορολογία συμβούλου, αλλά περιλαμβάνει ένα συγκεκριμένο βήμα: την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο το ChatGPT επικοινωνεί μαζί σας.

Συνιστά να εισέλθετε στις ρυθμίσεις ενός chatbot και να αλλάξετε την προτροπή του συστήματος για να αναδιαμορφώσετε τις μελλοντικές αλληλεπιδράσεις.

Παρά τους φόβους μας για την τεχνητή νοημοσύνη, τα πιο δημοφιλή νέα εργαλεία είναι πιο προσαρμόσιμα από ό,τι ήταν ποτέ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δεν μπορείτε να ζητήσετε από το TikTok να σας δείχνει λιγότερα βίντεο από πολιτικές συγκεντρώσεις ή ενοχλητικές φάρσες, αλλά μπορείτε να μεταβείτε στη λειτουργία «Προσαρμοσμένες οδηγίες» του ChatGPT για να του πείτε ακριβώς πώς θέλετε να ανταποκρίνεται.

Μια επαγγελματική γλώσσα που αποφεύγει την υποκρισία είναι μια καλή αρχή. Καθορίστε τις προθέσεις σας για την τεχνητή νοημοσύνη πιο σαφείς και θα είναι λιγότερο πιθανό να παρασυρθείτε σε «μονοπάτια» που σας οδηγούν να πιστεύετε ότι οι μέτριες ιδέες σας είναι φανταστικές ή, ακόμα χειρότερα.

Το δεύτερο μέρος δεν έχει καμία σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά μάλλον με την προσπάθεια να συνδεθείς με πραγματικούς ανθρώπους, να ενισχύσεις τις «κοινωνικές σου δεξιότητες» σαν να πηγαίνεις στο γυμναστήριο.

Ένας από τους πελάτες της Mίλερ διένυε μεγάλη απόσταση για τη δουλειά, τον οποίο περνούσε μιλώντας με το ChatGPT σε φωνητική λειτουργία. Όταν του πρότεινε να φτιάξει μια λίστα με άτομα από τη ζωή του στα οποία θα μπορούσε να τηλεφωνήσει, εκείνος δεν πίστευε ότι κάποιος θα ήθελε να τον ακούσει.

«Αν σου τηλεφωνούσαν, πώς θα ένιωθες;» τον ρώτησε. «Θα ένιωθα καλά», παραδέχτηκε.

Ακόμη και οι αβλαβείς λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι στρέφονται στα chatbots μπορούν να τους αποδυναμώσουν, ιδίως όταν ζητούν συμβουλές από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η πράξη της αναζήτησης συμβουλών δεν είναι μόνο μια ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά και μια διαδικασία οικοδόμησης σχέσεων, που απαιτεί ευαισθησία εκ μέρους αυτού που παίρνει την πρωτοβουλία.

Το να το κάνουμε αυτό με τη βοήθεια της τεχνολογίας σημαίνει ότι, με την πάροδο του χρόνου, οι άνθρωποι αντιστέκονται στις βασικές κοινωνικές συναλλαγές που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία βαθύτερων σχέσεων. «Δεν μπορείς απλά να ξεκινήσεις μια ευαίσθητη συζήτηση με τον σύντροφό σου ή ένα μέλος της οικογένειάς σου αν δεν έχεις εξασκηθεί στο να είσαι ευάλωτος [μαζί τους] με τρόπους που δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία», λέει η Μίλερ.

Καθώς τα chatbots γίνονται χρήσιμοι σύμβουλοι για εκατομμύρια ανθρώπους, οι άνθρωποι πρέπει να εκμεταλλευτούν την ικανότητά τους να ασκούν μεγαλύτερο έλεγχο. Ρυθμίστε το ChatGPT ώστε να είναι άμεσο και ζητήστε συμβουλές από πραγματικούς ανθρώπους και όχι από ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που θα επικυρώνει ιδέες. Διαφορετικά, το μέλλον φαίνεται πολύ πιο ανιαρό.

*Η Parmy Olson είναι αρθρογράφος του Bloomberg Opinion με θέμα την τεχνολογία. Πρώην δημοσιογράφος της Wall Street Journal και του Forbes, είναι συγγραφέας του βιβλίου «Supremacy: AI, ChatGPT and the Race That Will Change the World»

