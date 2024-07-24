Οι celebrities συναντούν τον νεότερο εαυτό τους σε ένα απίθανο AI video

Aλλά κι αυτό που είδαμε και έχει γίνει viral ήδη στο εξωτερικό είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Ένας κινέζος που ασχολείται με την τεχνολογία είχε μια ιδέα (όλα από μια ιδέα ξεκινούν άλλωστε). Να φτιάξει ένα βίντεο με τη βοήθεια Artificial Intelligence όπου διάσημοι celebrities θα συναντούν τον νεότερο εαυτό τους.

Και η εικόνα και η μουσική είναι όλη AI και έτσι ξαφνικά βλέπουμε τον David Beckham να βγάζει selfie με τον νεότερο εαυτό του, την Taylor Swift να αγκαλιάζει την ξανθομαλλούσα πιτσιρίκα που ήταν κάποτε.

