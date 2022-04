Ατομική έκθεση θα κάνει στη φετινή Μπιενάλε της Βενετίας η Ai-Da Robot, η πιο φημισμένη στον καλλιτεχνικό κόσμο – και μοναδική προς το παρόν – «ούλτρα ρεαλιστική ανθρωποειδής ρομποτική καλλιτέχνις» όπως την περιγράφουν οι δημιουργοί της. Η ατομική έκθεση, με τίτλο «Ai-Da Robot: Leaping into the Metaverse» οργανώνεται από το Concilio Europeo dell'Arte και θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα τέχνης InParadiso, μέσα στο εστιατόριο στην είσοδο των Giardini, όπου θα φιλοξενηθούν πολλά από τα εθνικά περίπτερα της Μπιενάλε.

"I don't have thoughts and feelings like humans do". Ai-da looks human, sounds human and creates art. 🎨🤖 pic.twitter.com/GX41VJgkr0

Ο γκαλερίστας Aidan Meller, ο δημιουργός της Ai-Da – το όνομά της είναι φόρος τιμής στην πρωτοπόρα μαθηματικό Ada Lovelace – τη θεωρεί και καλλιτέχνη την ίδια και έργο εννοιολογικής τέχνης.

Το θέμα της έκθεσης, εμπνευσμένο από τη «Θεία Κωμωδία» του Δάντη, αναφέρεται και στην εν δυνάμει σκοτεινή πλευρά της ολοένα αυξανόμενης επιρροής της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινότητά μας, συγκρίνοντας το Metaverse με το Καθαρτήριο.

This #robot paints human-like portraits with the help of her #ArtificialIntelligence technology-filled arm. Ai-Da’s been around since 2019, but with the help of this upgraded robotic arm, she can use a paintbrush like a normal artist. pic.twitter.com/AePFxcYbyU