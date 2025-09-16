Η OpenAI ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα λανσάρει μια ειδική εμπειρία ChatGPT με γονικό έλεγχο για χρήστες κάτω των 18 ετών, καθώς η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης εργάζεται για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας για τους εφήβους.

Όταν η OpenAI αναγνωρίζει ότι ένας χρήστης είναι ανήλικος, θα κατευθύνεται αυτόματα σε μια εμπειρία ChatGPT κατάλληλη για την ηλικία του, η οποία αποκλείει σεξουαλικό περιεχόμενο και μπορεί να εμπλέξει τις αρχές επιβολής του νόμου σε σπάνιες περιπτώσεις οξείας δυσφορίας, ανέφερε η εταιρεία.

Η OpenAI αναπτύσσει επίσης μια τεχνολογία για την καλύτερη πρόβλεψη της ηλικίας ενός χρήστη, αλλά το ChatGPT θα μεταβαίνει αυτόματα στην εμπειρία για χρήστες κάτω των 18 ετών σε περίπτωση αβεβαιότητας ή ελλιπών πληροφοριών, σημειώνει το CNBC.

Οι ενημερώσεις ασφαλείας της startup έρχονται μετά την πρόσφατη έναρξη έρευνας από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου σε διάφορες εταιρείες τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της OpenAI, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT ενδέχεται να επηρεάζουν αρνητικά τα παιδιά και τους εφήβους.

Η υπηρεσία δήλωσε ότι θέλει να κατανοήσει τα μέτρα που έχουν λάβει αυτές οι εταιρείες για να «αξιολογήσουν την ασφάλεια αυτών των chatbots όταν λειτουργούν ως σύντροφοι», σύμφωνα με μια ανακοίνωση.

Η OpenAI μοιράστηκε επίσης τον τρόπο με τον οποίο το ChatGPT θα χειριστεί «ευαίσθητες καταστάσεις» τον περασμένο μήνα, μετά από μια αγωγή από μια οικογένεια που κατηγόρησε το chatbot για τον θάνατο του εφήβου γιου τους από αυτοκτονία.

«Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια έναντι της ιδιωτικότητας και της ελευθερίας των εφήβων. Πρόκειται για μια νέα και ισχυρή τεχνολογία και πιστεύουμε ότι οι ανήλικοι χρειάζονται σημαντική προστασία», έγραψε ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, σε μια ανάρτηση την Τρίτη.

Τον Αύγουστο, η OpenAI ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει γονικούς ελέγχους για να βοηθήσει τους γονείς να κατανοήσουν και να διαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι χρησιμοποιούν το ChatGPT. Η OpenAI μοιράστηκε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτούς τους γονικούς ελέγχους την Τρίτη και ανακοίνωσε ότι θα είναι διαθέσιμοι στο τέλος του μήνα.

Τα επερχόμενα εργαλεία ελέγχου της εταιρείας θα επιτρέπουν στους γονείς να συνδέουν τον λογαριασμό τους στο ChatGPT με αυτόν των εφήβων τους μέσω email, να ορίζουν ώρες απαγόρευσης κατά τις οποίες οι έφηβοι δεν μπορούν να χρησιμοποιούν το chatbot, να διαχειρίζονται τις λειτουργίες που θα απενεργοποιούνται, να καθοδηγούν τον τρόπο με τον οποίο το chatbot ανταποκρίνεται και να λαμβάνουν ειδοποιήσεις εάν ο έφηβος βρίσκεται σε κατάσταση έντονης δυσφορίας.

Το ChatGPT προορίζεται για χρήστες ηλικίας 13 ετών και άνω, δήλωσε η OpenAI.

«Αυτές είναι δύσκολες αποφάσεις, αλλά μετά από συζήτηση με ειδικούς, αυτό είναι που θεωρούμε καλύτερο και θέλουμε να είμαστε διαφανείς στις προθέσεις μας», έγραψε ο Άλτμαν.

Πηγή: skai.gr

