NASA: Εντυπωσιακό βίντεο από τη «βόλτα» στο Διάστημα δύο αστροναυτών

Οι μηχανικοί πτήσης της Expedition 68 Josh Cassada και Frank Rubio της NASA ολοκλήρωσαν τον διαστημικό περίπατό τους μετά από 7 ώρες και 5 λεπτά.

Οι Cassada και Rubio ολοκλήρωσαν τους κύριους στόχους τους, οι οποίοι ήταν να εγκαταστήσουν έναν Διεθνή Διαστημικό Σταθμό Roll-Out Solar Array (iROSA) και να αποσυνδέσουν ένα καλώδιο για να εξασφαλίσουν ότι το κανάλι 1B μπορεί να επανενεργοποιηθεί. Ολοκλήρωσαν επίσης μια πρόσθετη εργασία για την απελευθέρωση αρκετών μπουλονιών για την επερχόμενη εγκατάσταση iROSA στο κανάλι τροφοδοσίας 4Α στο δοκό της θύρας.

Δείτε το εκπληκτικό βίντεο από τον διαστημικό περίπατο των δύο αστροναυτών:

Spacewalk in progress. Watch astronauts @Astro_Josh (suit with red stripes) and Frank Rubio (unmarked suit) install new @Space_Station rollout solar arrays. The spacewalk is expected to last seven hours. https://t.co/FMKXeCAdkx