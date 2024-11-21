Επιστήμη: Εντυπωσιακές εικόνες υψηλής ανάλυσης του Ήλιου από το Solar Orbiter

Η αποστολή Solar Orbiter της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA) έδωσε στη δημοσιότητα νέες, εντυπωσιακές εικόνες υψηλής ανάλυσης του Ήλιου.

Οι εικόνες τραβήχτηκαν στις 22 Μαρτίου 2023 από 74 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά και παρουσιάζουν διαφορετικές δυναμικές πτυχές του Ήλιου, συμπεριλαμβανομένων των κινήσεων του μαγνητικού του πεδίου και του καυτού ηλιακού στέμματος, δηλαδή, της εξωτερικής του ατμόσφαιρας.

4️⃣Hot charged gas flowing around the Sun through its outer atmosphere, the corona 👑

📷ESA & NASA/Solar Orbiter/EUI Team pic.twitter.com/q7uDcI1ndo — ESA Science (@esascience) November 20, 2024

Οι νέες εικόνες υψηλής ανάλυσης έρχονται σε μια σημαντική στιγμή της ηλιακής επιστήμης, καθώς ο ήλιος έφτασε πρόσφατα στο ηλιακό μέγιστο, την κορύφωση του 11ετούς κύκλου δραστηριότητάς του. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι μαγνητικοί πόλοι του ήλιου ανατρέπονται και η ηλιακή δραστηριότητα – όπως οι ηλιακές κηλίδες, οι ηλιακές εκλάμψεις και οι εκτοξεύσεις μάζας στεμμάτων – εντείνεται.

«Το μαγνητικό πεδίο του Ήλιου είναι το κλειδί για την κατανόηση της δυναμικής φύσης του αστέρα μας από τη μικρότερη έως τη μεγαλύτερη κλίμακα», δήλωσε ο Ντάνιελ Μύλλερ, ο οποίος συμμετέχει στο έργο Solar Orbiter.

☀️ 🛰️@ESASolarOrbiter’s daring trajectory close to the Sun is paying off, giving us the highest-resolution full views of the Sun’s surface to date.

Full story 👉 https://t.co/Cy0H6JZmlp pic.twitter.com/0IyEDeLpX0 — ESA Science (@esascience) November 20, 2024

Tο EUI απεικόνισε το στέμμα του Ήλιου, το οποίο παραμένει μυστήριο λόγω των πολύ υψηλότερων θερμοκρασιών του σε σύγκριση με την επιφάνεια του πλανήτη. Το ηλιακό στέμμα πιστεύεται ότι θερμαίνεται από το μαγνητικό πεδίο του Ήλιου, αλλά οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη κατανοήσει πλήρως τους μηχανισμούς πίσω από αυτήν την ακραία διαφορά θερμοκρασίας. Οι εικόνες του EUI αναμένεται να παρέχουν κρίσιμες ενδείξεις για αυτό το μυστήριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.