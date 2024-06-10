mAiGreece: Διαθέσιμος ο Ψηφιακός Βοηθός Τεχνητής Νοημοσύνης για τις διακοπές στην Ελλάδα

Διαθέσιμη είναι, από σήμερα Δευτέρα, η ψηφιακή εφαρμογή «mAiGreece», ο εξατομικευμένος «Ψηφιακός Βοηθός» με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, για όλους όσοι κάνουν διακοπές στην Ελλάδα.

Στο «mAiGreece» ενσωματώνονται πληροφορίες για αξιοθέατα, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, παραλίες με γαλάζια σημαία, νοσοκομεία και κέντρα υγείας, αστυνομικά τμήματα, πρεσβείες και προξενεία ξένων χωρών, καθώς και το περιεχόμενο του visitgreece.gr.

Επιπλέον, διαθέτει λειτουργία έκτακτης ανάγκης μέσω πλήκτρου 112, το οποίο στέλνει μήνυμα (SMS) στο κέντρο επιχειρήσεων του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τη γεωγραφική θέση του αποστολέα.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες που επισκέπτονται τη χώρα μας, αλλά και οι Ελληνες ταξιδιώτες:

Αρχικά, κατεβάζουν δωρεάν το «mAiGreece» στο κινητό τους τηλέφωνο ή στο tablet τους, μέσω του App Store ή του Play Store.

Στη συνέχεια, συνδέονται με τον προσωπικό τους λογαριασμό Google, Apple ή Facebook

Ακολούθως, δημιουργούν το προσωπικό τους προφίλ στο «mAiGreece», επιλέγοντας από ένα σύνολο κατηγοριών, για παράδειγμα πολιτισμός, φύση, δραστηριότητες κ.ά., τις υποκατηγορίες που τους ενδιαφέρουν, ενδεικτικά αρχαιολογικούς χώρους, παραλίες, ποδηλασία κ.ά.

Ακολούθως, δημιουργούν το προσωπικό τους προφίλ στο «mAiGreece», επιλέγοντας από ένα σύνολο κατηγοριών, για παράδειγμα πολιτισμός, φύση, δραστηριότητες κ.ά., τις υποκατηγορίες που τους ενδιαφέρουν, ενδεικτικά αρχαιολογικούς χώρους, παραλίες, ποδηλασία κ.ά. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι χρήστες του «mAiGreece», μπορούν να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους σε φυσική γλώσσα, τόσο γραπτά όσο και φωνητικά.

Ο «Ψηφιακός Βοηθός» με τη χρήση τεχνολογίας γεω-εντοπισμού (GPS) παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες βάσει της περιοχής, στην οποία βρίσκεται ο χρήστης, ενώ περιλαμβάνει και οπτικά μέσα, για να διευκολύνει στην κατανόηση της πληροφορίας σχετικά με εμβληματικά αξιοθέατα και προορισμούς.

Υπενθυμίζεται ότι το «mAiGreece», με στόχο να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία σε όλους τους χρήστες κατά την πλοήγησή τους στην εφαρμογή, υποστηρίζει 31 γλώσσες, μεταξύ των οποίων οι 24 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε., καθώς επίσης και Αλβανικά, Κινεζικά, Ιαπωνικά, Τουρκικά, Εβραϊκά, Αραβικά και Κορεατικά.

Για την υλοποίηση του έργου έχουν αξιοποιηθεί πόροι με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οι οποίοι προβλέπονται για την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας. Αφορούν σε σύμβαση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για Cloud Services, την οποία παρακολουθεί η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ ΜΑΕ).

Το «mAiGreece» σχεδιάστηκε χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής που βασίζονται σε μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης και υπολογιστικού νέφους και υλοποιήθηκε σύμφωνα με το Πρότυπο Υπεύθυνης Τεχνητής Νοημοσύνης της Microsoft (Microsoft Responsible AI Standard) διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων διαφάνεια, ισότητα και σεβασμό προς την ιδιωτικότητα των χρηστών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR).

Η ανάπτυξη της εφαρμογής πραγματοποιήθηκε από τον ΟΤΕ, την Accenture και τη Ubitech, ενώ τεχνολογικός πάροχος είναι η Microsoft με την τεχνολογία Azure Open AI.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.