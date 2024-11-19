Λογαριασμός
Η AI τρομάζει: Νέο, απίστευτα ρεαλιστικό fake βίντεο που δείχνει την Κάμαλα μεθυσμένη μετά την ήττα της

Αντίθετα, ο Ντόναλντ Τραμπ το... γιορτάζει επιβαίνοντας σε μια λιμουζίνα συνοδεία μοντέλων - Συμπρωταγωνιστούν Ζάκερμπεργκ, Πούτιν, Μασκ, Χίλαρι, Κιμ, Μακρόν 

Κάμαλα Χάρις: Νέο, απίστευτα ρεαλιστικό fake βίντεο που τη δείχνει μεθυσμένη μετά την ήττα της

Η Τεχνητή Νοημοσύνη τρομάζει ξανά… Νέο, συχνά απίστευτα ρεαλιστικό fake βίντεο που δείχνει την Κάμαλα Χάρις μεθυσμένη μετά την ήττα της στις προεδρικές εκλογές, δόθηκε στη δημοσιότητα. Αντίθετα, ο Ντόναλντ Τραμπ το... γιορτάζει επιβαίνοντας σε μια λιμουζίνα συνοδεία μοντέλων.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν από πλευράς του εμφανίζεται σαν αρχηγός της συμμορίας των Peaky Blinders, ενώ ο επικεφαλής της Meta εμφανίζεται ως αστυνόμος της σκέψης που επιβάλει την λογοκρισία. Ο Ίλον Μασκ δεν θα μπορούσε να λείπει από το βίντεο, ο οποίος κάνει «ντουέτο» με ποιον άλλον(;) τον Ντόναλντ Τραμπ, με τους δύο τους να… επιτίθενται στον Ζάκερμπεργκ. Στο ευφάνταστο, σουρεαλιστικό έως γκροτέσκο βίντεο συμπρωταγωνιστούν Χίλαρι Κλίντον, Κιμ Γιονγκ Ουν και Εμανουέλ Μακρόν. 

