Το νέο update του Instagram έρχεται για να... αδειάσει το inbox μας.

Μέχρι τώρα, αν ήθελες να δείξεις σε κάποιον πως σου αρέσει η φωτογραφία ή το βίντεο που έχει ανεβάσει στα Insta Stories του, έπρεπε να κάνεις react είτε με τις επιλογές των emojis που σου δίνει η πλατφόρμα, ή με κάποιο μήνυμα. Με το νέο update, μπορείς να κάνεις like σε Story και η ειδοποίηση θα φαίνεται στον χρήστη μαζί με τις υπόλοιπες ειδοποιήσεις.

Με αυτό το update, το Instagram ελπίζει έτσι να διαχωρίσει το feedback των followers ενός χρήστη από την ουσιαστική επικοινωνία και να αποφορτίσει το inbox. O πρόεδρος του Instagram, Adam Mosseri, εξήγησε πως δίπλα από το κουτί που σου επιτρέπει να απαντήσεις με μήνυμα σε ένα Insta Story και το εικονίδιο για να στείλεις το story σε κάποιον, θα υπάρχει μια καρδιά όπως αυτήν που βλέπουμε κάτω από τις φωτογραφίες.

Ο κάθε χρήστης θα μπορεί να βλέπει ποιοι έκαναν like, πέραν από το παράθυρο των ειδοποιήσεων, και στη λίστα με τα views του κάθε story όπου θα εμφανίζεται η καρδιά δίπλα παό το όνομα του χρήστη που πάτησε like.

❤️ Private Story Likes ❤️



Starting to roll out today, you can now send some love by liking people’s stories without sending a DM.



Likes on stories are private and do not have counts. Rather, they appear as hearts next to people’s handles in your Stories view sheet. 🙏🏼 pic.twitter.com/l56Rmzgnnw