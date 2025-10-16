H πρώτη απόδειξη ότι υπάρχει η «σκοτεινή ύλη»

Παρά το γεγονός ότι αποτελεί περισσότερο από το ένα τέταρτο του σύμπαντος, η σκοτεινή ύλη παραμένει επίμονα κρυμμένη από τα τηλεσκόπια των επιστημόνων εδώ και δεκαετίες.

Ωστόσο, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins πιστεύουν πλέον ότι έχουν βρει τα στοιχεία που αναζητούσαν.

Αν και η αόρατη ουσία δεν εκπέμπει καμία ενέργεια από μόνη της, όταν τα σωματίδια της σκοτεινής ύλης συγκρούονται, παράγουν μια έκρηξη ακτινοβολίας γάμμα, σημειώνει η Daily Mail.

Για το λόγο αυτό, οι ερευνητές πιστεύουν ότι η μυστηριώδης λάμψη ακτινοβολίας γάμμα που προέρχεται από το εσωτερικό του δικού μας γαλαξία θα μπορούσε να αποκαλύψει ακριβώς πού κρύβεται η σκοτεινή ύλη.

Αν έχουν δίκιο, αυτό θα μπορούσε να είναι η πρώτη συγκεκριμένη απόδειξη ότι η σκοτεινή ύλη υπάρχει πραγματικά.

«Η σκοτεινή ύλη κυριαρχεί στο σύμπαν και συγκρατεί τους γαλαξίες», δήλωσε ο καθηγητής Joseph Silk, εκ των συγγραφέων της μελέτης.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό και σκεφτόμαστε συνεχώς ιδέες για το πώς θα μπορούσαμε να την ανιχνεύσουμε», ανέφερε.

Οι ακτίνες γάμμα, και συγκεκριμένα το υπερβολικό φως που παρατηρούμε στο κέντρο του γαλαξία μας, θα μπορούσαν να είναι το πρώτο μας στοιχείο», σημείωσε.

Η σκοτεινή ύλη είναι ένας αόριστος τύπος σωματιδίου που αποτελεί μεγάλο μέρος της επιπλέον μάζας που «λείπει» από τους περισσότερους γαλαξίες.

Αν και οι επιστήμονες μπορούν να δουν τις βαρυτικές επιδράσεις που δημιουργεί αυτή η κρυμμένη μάζα, η σκοτεινή ύλη δεν εκπέμπει καμία ενέργεια που να μπορεί να ανιχνευθεί από τα τηλεσκόπια μας.

Από το 2008, ο δορυφόρος Fermi της NASA συνθέτει σιγά - σιγά μια εικόνα του Γαλαξία μας χρησιμοποιώντας ακτίνες γάμμα.

Όταν οι επιστήμονες εξέτασαν αυτή την εικόνα του γαλαξία με ακτίνες γάμμα, παρατήρησαν κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο.

Το κέντρο του Γαλαξία μας φαινόταν να είναι γεμάτο με μια διάχυτη λάμψη ακτινοβολίας γάμμα που δεν φαινόταν να προέρχεται από κάποια συγκεκριμένη πηγή.

Για να εξηγήσουν αυτό το φαινόμενο, οι επιστήμονες πρότειναν δύο ανταγωνιστικές εξηγήσεις.

Είτε η λάμψη προκαλούνταν από τους περιστρεφόμενους πυρήνες των αστέρων που πεθαίνουν, είτε προκαλούνταν από τη σύγκρουση σκοτεινής ύλης.

Στη μελέτη τους, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Physical Review Letters, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν υπερυπολογιστές για να δημιουργήσουν έναν χάρτη της θέσης της σκοτεινής ύλης στον γαλαξία.

Αυτό που έκανε την προσέγγισή τους διαφορετική ήταν ότι έλαβαν υπόψη τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε ο Γαλαξίας μας.

«Έχουμε αυξήσει τις πιθανότητες να έχει ανιχνευθεί έμμεσα η σκοτεινή ύλη».

Εξακολουθεί να είναι πιθανό η ακτινοβολία γάμμα να παράγεται από περιστρεφόμενα αστέρια νετρονίων.

«Ο γαλαξίας μας σχηματίστηκε από ένα τεράστιο νέφος σκοτεινής ύλης», εξηγεί ο καθηγητής Silk.

«Η συνηθισμένη ύλη ψύχθηκε και έπεσε στις κεντρικές περιοχές, παρασύροντας μαζί της και κάποια σκοτεινή ύλη», λέει.

Για δισεκατομμύρια χρόνια, η σκοτεινή ύλη από αυτά τα άλλα συστήματα έλκονταν από τον πυκνό γαλαξιακό πυρήνα και ο αριθμός των συγκρούσεων αυξήθηκε.

Όταν ο καθηγητής Silk πήρε αυτές τις προσομοιώσεις και τις συνέκρινε με πραγματικές εικόνες του γαλαξία που τραβήχτηκαν από το Fermi, διαπίστωσε ότι οι προβλέψεις τους ταιριάζουν.

Αν και αυτό δεν αποτελεί ακόμη «αδιάσειστη απόδειξη» για την ύπαρξη σκοτεινής ύλης, δημιουργεί την δελεαστική πιθανότητα ότι η λάμψη των ακτίνων γάμμα προέρχεται πραγματικά από σκοτεινή ύλη.

Μιλώντας στην Daily Mail, ο καθηγητής Silk είπε: «Το βασικό μας νέο αποτέλεσμα είναι ότι η σκοτεινή ύλη ταιριάζει με τα δεδομένα των ακτίνων γάμμα τουλάχιστον τόσο καλά όσο η αντίπαλη υπόθεση των αστέρων νετρονίων».

Ο καθηγητής Silk λέει ότι η «μεγάλη του ελπίδα» είναι ότι το Cerenkov Telescope Array που θα κατασκευαστεί σύντομα στη Χιλή θα μπορέσει να διευθετήσει τη διαμάχη μια για πάντα.

Αυτό θα είναι το πιο ισχυρό τηλεσκόπιο ακτίνων γάμμα στον κόσμο και θα έχει την ευαισθησία να ανιχνεύει τις μικροσκοπικές διαφορές μεταξύ των ακτίνων γάμμα που παράγονται από τη σκοτεινή ύλη και της ακτινοβολίας από περιστρεφόμενα αστέρια νετρονίων.

Εναλλακτικά, το τηλεσκόπιο θα μπορούσε να σαρώσει κοντινούς νάνους γαλαξίες, οι οποίοι θα πρέπει να αποτελούνται κυρίως από σκοτεινή ύλη.

«Η ανίχνευση του ίδιου σήματος που βρήκε ο Fermi για το γαλαξιακό κέντρο θα επιβεβαίωνε την υπόθεση της σκοτεινής ύλης», λέει ο καθηγητής Silk.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.