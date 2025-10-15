ΕΕ: Νέοι κανόνες για «έξυπνες» ηλεκτρονικές συσκευές

Ένα ακόμη βήμα προς την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη βιώσιμη τεχνολογική κατανάλωση κάνει η Ευρώπη, εγκρίνοντας νέους κανόνες οικολογικού σχεδιασμού για τα εξωτερικά τροφοδοτικά (EPS) - δηλαδή τους φορτιστές και τις παροχές ρεύματος, που χρησιμοποιούνται καθημερινά σε φορητούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, ρούτερ και οθόνες.

Οι κανόνες αυτοί, που εντάσσονται στο πλαίσιο της ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής για έναν «κοινό φορτιστή», στοχεύουν όχι μόνο στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, αλλά και στην αύξηση της διαλειτουργικότητας και της ευκολίας για τον χρήστη.

Κάθε χρόνο, περισσότερα από 400 εκατ. εξωτερικά τροφοδοτικά πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μαζική αυτή χρήση συνεπάγεται σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα: από την παραγωγή και τη χρήση έως την απόρριψή τους. Οι νέοι κανόνες της Επιτροπής επιδιώκουν να αντιστρέψουν αυτήν την τάση μέσα από πιο αποδοτικά και συμβατά προϊόντα.

Σύμφωνα με την απόφαση, όλα τα EPS, που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον μία θύρα USB Type-C και να λειτουργούν με αποσπώμενα καλώδια. Αυτή η απαίτηση καθιστά τον «Κοινό Φορτιστή της ΕΕ» υποχρεωτικό χαρακτηριστικό για ένα ευρύ φάσμα συσκευών - από smartphones και tablets έως laptops και ρούτερ.

Παράλληλα, θεσπίζονται αυστηρότερα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης, που θα μειώσουν την ετήσια κατανάλωση ενέργειας του κύκλου ζωής των τροφοδοτικών κατά περίπου 3% έως το 2035, ποσοστό που αντιστοιχεί στην ενέργεια που καταναλώνουν 140.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα μέσα σε ένα έτος.

Κοινός φορτιστής ΕΕ

Η πρωτοβουλία αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση 9% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 13% των ρύπων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα. Για τους καταναλωτές, η πρακτική ωφέλεια είναι εξίσου σημαντική: προβλέπεται ετήσια εξοικονόμηση €100 εκατ. από μειωμένες ανάγκες αντικατάστασης και χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση.

Επιπλέον, εισάγεται ένα νέο διακριτικό σήμα, το λογότυπο «Κοινός Φορτιστής της ΕΕ», το οποίο θα εμφανίζεται στις συσκευές, που συμμορφώνονται με τους κανόνες διαλειτουργικότητας. Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες θα μπορούν να αναγνωρίζουν εύκολα τις συμβατές συσκευές και να επιλέγουν με γνώμονα τη βιωσιμότητα.

Οι κατασκευαστές θα έχουν τρία χρόνια περιθώριο, έως το τέλος του 2028, για να προσαρμόσουν τις διαδικασίες τους. Το μέτρο αυτό συμπληρώνει την αναθεωρημένη Οδηγία για τον Ραδιοεξοπλισμό, που έχει ήδη θεσπίσει κοινούς κανόνες για τις θύρες φόρτισης σε smartphones, tablets και laptops.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, με την εφαρμογή της νέας ρύθμισης το 35%-40% επιπλέον της αγοράς εξωτερικών τροφοδοτικών της ΕΕ θα γίνει διαλειτουργικό, πέρα από το 50% που ήδη καλύπτεται από την υφιστάμενη οδηγία.

Ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιέρενσεν, τόνισε: «Η υιοθέτηση κοινών φορτιστών για τις συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά είναι μια έξυπνη κίνηση που δίνει προτεραιότητα στους καταναλωτές, μειώνοντας παράλληλα τη σπατάλη ενέργειας και τις εκπομπές. Η αλλαγή που θεσπίζουμε σήμερα θα βοηθήσει τους Ευρωπαίους να εξοικονομούν χρήματα και να μειώσουν τις περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις».

«Οι ηλεκτρονικές συσκευές, που χρησιμοποιούμε καθημερινά, θα γίνουν ενεργειακά αποδοτικότερες, λιγότερο επιβλαβείς για το περιβάλλον και πιο φιλικές για τον καταναλωτή, μετά την επικαιροποίηση από την Επιτροπή των απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για τα εξωτερικά τροφοδοτικά που εγκρίθηκαν. «Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μεταβούμε σε έναν κοινό φορτιστή για τις ηλεκτρονικές συσκευές», αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πηγή: skai.gr

