Με στόχο να καταστήσει την Ευρώπη παγκόσμιο κόμβο τεχνητής νοημοσύνης και υπερυπολογιστικών υποδομών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη δημιουργία νέων «AI Factories Antennas» σε επτά κράτη-μέλη και έξι συνεργαζόμενες χώρες, καθώς και την προσθήκη έξι νέων «AI Factories» στο ευρωπαϊκό δίκτυο. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του AI Continent Action Plan και της στρατηγικής Apply AI, που επιδιώκουν να επιταχύνουν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία και τον δημόσιο τομέα.

Οι «AI Factories Antennas», που ανακοίνωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα εγκατασταθούν σε Βέλγιο, Κύπρο, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λετονία, Μάλτα και Σλοβακία, καθώς και σε συνεργαζόμενες χώρες, όπως Ισλανδία, Μολδαβία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία. Κατά την επίσκεψή της στα Δυτικά Βαλκάνια, η Πρόεδρος παρουσίασε τα νέα κέντρα σε Σερβία και Βόρεια Μακεδονία, δίνοντας στις επιχειρήσεις της περιοχής πρόσβαση στην ευρωπαϊκή υποδομή ΑΙ.

Τα νέα αυτά σημεία θα λειτουργούν σε στενή συνεργασία με τις AI Factories, παρέχοντας ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση σε υπερυπολογιστές βελτιστοποιημένους για AI εφαρμογές. Πλήρως ενταγμένες στο οικοσύστημα του EuroHPC Joint Undertaking (JU), οι Antennas θα λειτουργήσουν ως «τοπικές γέφυρες», που διευρύνουν την πρόσβαση στο ταλέντο, την καινοτομία και τις υποδομές της Ευρώπης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Έξι νέα ΑΙ Factories

Παράλληλα, η Επιτροπή ανακοίνωσε την επιλογή έξι νέων χωρών για τη φιλοξενία AI Factories: Τσεχία, Λιθουανία, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία και Ισπανία. Με αυτές τις προσθήκες, το ευρωπαϊκό δίκτυο θα αριθμεί πλέον 19 AI Factories σε 16 κράτη-μέλη, που θα αποτελούν έναν διασυνδεδεμένο πυρήνα ανάπτυξης, εκπαίδευσης και εφαρμογής καινοτόμων μοντέλων AI.

Το ισπανικό AI Factory θα περιλαμβάνει και μια πειραματική πλατφόρμα, προσφέροντας περιβάλλον δοκιμών και ανάπτυξης για νέα συστήματα και εφαρμογές AI, ενώ οι υπόλοιπες μονάδες θα λειτουργούν ως one-stop shop για startups, ΜμΕ και ερευνητικά ιδρύματα. Οι δομές αυτές θα παρέχουν πρόσβαση σε υπερυπολογιστικά συστήματα, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη, επιτρέποντας στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αναπτύσσουν λύσεις εντός ενός ψηφιακά κυρίαρχου ευρωπαϊκού οικοσυστήματος.

Η πρωτοβουλία στηρίζεται σε ένα ήδη σημαντικό υπόβαθρο: το EuroHPC JU έχει προμηθευτεί 11 υπερυπολογιστές, από τους οποίους τρεις, το JUPITER στη Γερμανία, το LUMI στη Φινλανδία και το Leonardo στην Ιταλία, κατατάσσονται στους 10 ισχυρότερους στον κόσμο.

Παράλληλα, το EuroHPC JU προωθεί και την ευρωπαϊκή υποδομή κβαντικών υπολογιστών, ενσωματώνοντας τεχνολογίες αιχμής σε υπάρχοντα συστήματα υπερυπολογιστών. Ήδη έχουν εγκαινιαστεί δύο εγκαταστάσεις - το PIAST-Q στην Πολωνία και το VLQ στην Τσεχία - σηματοδοτώντας την είσοδο της Ευρώπης στη νέα κβαντική εποχή.

Με τη δημιουργία 19 AI Factories και 13 AI Antennas, η Ευρώπη επιταχύνει τη μετάβαση στη νέα εποχή της ΑΙ. Η στρατηγική ενοποίηση των υποδομών, η στήριξη των startups και η πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ παγκόσμιας κλάσης τοποθετούν την Ευρώπη σε θέση ηγεσίας στην καινοτομία. Πέρα από την τεχνολογική πρωτοπορία, η πρωτοβουλία αυτή χαράζει μια σαφή πορεία προς μια ανταγωνιστική, βιώσιμη και κυρίαρχη ψηφιακή Ευρώπη.

