Οι νέες αμυντικές τεχνολογίες και η κυβερνοασφάλεια, τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για τον αμυντική θωράκιση των κρατών μελών και ο ελληνικός αμυντικός «θόλος», γνωστός ως «Ασπίδα του Αχιλλέα» βρέθηκαν επίκεντρο της τρίτης ημέρας της διεθνούς έκθεσης Άμυνας και Ασφάλειας DEFEA 2025.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της έκθεσης, διοργανώθηκε εκδήλωση με τίτλο «Νέες προοπτικές για την κυβερνοάμυνα και τη βιομηχανική συνεργασία» από το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Διακεκριμένοι ομιλητές από τον χώρο των επιχειρήσεων, της πολιτικής, των Ενόπλων Δυνάμεων και της ακαδημαϊκής κοινότητας, μοιράστηκαν τις σκέψεις και την εμπειρία τους σχετικά με τον ρόλο της κυβερνοάμυνας για την προστασία κρίσιμων υποδομών της οικονομίας και της εθνικής ασφάλειας και την ανάγκη υποστήριξης της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας ώστε να συνδράμει την εθνική προσπάθεια για τη δημιουργία ισχυρής κυβερνοάμυνας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της έκθεσης, διοργανώθηκε εκδήλωση του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ) αναφορικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (EDF) και τους τρόπους με τους οποίους οι εταιρείες του ελληνικού αμυντικού οικοσυστήματος θα μπορούσαν να διεκδικήσουν κεφάλαια και να αυξήσουν την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων.

Η ελληνική πολυεπίπεδη άμυνα, γνωστή και ως «Ασπίδα του Αχιλλέα» βρέθηκε στο επίκεντρο του DEFEA Academy, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον εταιρειών του ελληνικού και του διεθνούς αμυντικού οικοσυστήματος, εκπροσώπων του Τύπου και επισκεπτών της DEFEA 2025.

Σημειώνεται ότι ο ελληνικός «θόλος» θα ενσωματώνει καινοτόμα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και εντοπισμού απειλών και θα έχει τη δυνατότητα να εξουδετερώνει στόχους στον αέρα, την ξηρά, τη θάλασσα και τον βυθό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.