Crew-12: Η NASA και η SpaceX σε ιστορική εκτόξευση για τον Διεθνή Διαστημικό

Τέσσερα μέλη του πληρώματος της αποστολής Crew-12 της NASA εκτοξεύθηκαν στις 5:15 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) την Παρασκευή από το Συγκρότημα Εκτόξευσης 40 στο Cape Canaveral Space Force Station, στη Φλόριντα, με προορισμό μια νέα επιστημονική αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Ο πύραυλος Falcon 9 της SpaceX έθεσε σε τροχιά το διαστημόπλοιο Dragon, μεταφέροντας τους αστροναύτες της NASA Jessica Meir και Jack Hathaway, την αστροναύτη της ESA Sophie Adenot, καθώς και τον κοσμοναύτη της Roscosmos Andrey Fedyaev.

Το διαστημόπλοιο αναμένεται να προσγειωθεί αυτόνομα περίπου στις 3:15 μ.μ. το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου.

Δείτε live εικόνα από το διαστημόπλοιο:

«Με το Crew-12 να μπαίνει με ασφάλεια σε τροχιά, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι διεθνείς μας εταίροι απέδειξαν για ακόμη μία φορά τον επαγγελματισμό, την οργάνωση και την ομαδικότητα που απαιτεί η επανδρωμένη διαστημική πτήση», δήλωσε ο διοικητής της NASA Jared Isaacman.

«Η έρευνα που θα διεξαγάγει αυτό το πλήρωμα προωθεί κρίσιμες τεχνολογίες για την εξερεύνηση του βαθέος διαστήματος, προσφέροντας παράλληλα απτά οφέλη στη Γη».

Κατά τη διάρκεια της πτήσης του Dragon, η SpaceX θα παρακολουθεί μια σειρά αυτόματων ελιγμών από το κέντρο ελέγχου αποστολών της στο Hawthorne της Καλιφόρνιας, ενώ η NASA θα επιβλέπει τις λειτουργίες του διαστημικού σταθμού από το Κέντρο Ελέγχου στο Διαστημικό Κέντρο Johnson στο Χιούστον.

Η ζωντανή κάλυψη της NASA θα συνεχιστεί το Σάββατο στις 1:15 μ.μ. μέσω των πλατφορμών NASA+, Amazon Prime και του επίσημου καναλιού της στο YouTube.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, το Crew-12 θα πραγματοποιήσει επιστημονικές έρευνες που στοχεύουν τόσο στην προετοιμασία της ανθρώπινης εξερεύνησης πέρα από τη χαμηλή γήινη τροχιά όσο και σε εφαρμογές προς όφελος της ανθρωπότητας.

Μεταξύ άλλων, θα μελετηθούν βακτήρια που προκαλούν πνευμονία για τη βελτίωση καρδιαγγειακών θεραπειών, τεχνολογίες παραγωγής ενδοφλέβιων υγρών κατά παραγγελία για μελλοντικές αποστολές, καθώς και η επίδραση σωματικών χαρακτηριστικών στη ροή του αίματος στο διάστημα. Επιπλέον, θα διεξαχθούν πειράματα αυτόματης παρακολούθησης της υγείας φυτών και αλληλεπιδράσεων φυτών με μικρόβια που δεσμεύουν άζωτο, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής τροφίμων στο διάστημα.

Η αποστολή Crew-12 εντάσσεται στο Commercial Crew Program της NASA, το οποίο εξασφαλίζει αξιόπιστη πρόσβαση στο διάστημα μέσω συνεργασιών με ιδιωτικές εταιρείες, μεγιστοποιώντας την αξιοποίηση του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού για έρευνα και ανάπτυξη και στηρίζοντας μελλοντικές αποστολές πέρα από τη χαμηλή γήινη τροχιά.

