Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι Ελληνίδες ωκεανολόγοι Διονυσία Ρηγάτου και Ελένη Κυτίνου πραγματοποίησαν την πρώτη επιστημονική κατάδυση από τη βουλγαρική βάση Άγιος Κλημέντιος στην Ανταρκτική.

Η κατάδυση έγινε στο νησί Λίβινγκστον και αποτελεί την πρώτη τέτοια κατάδυση των επιστημόνων που συμμετέχουν στις βουλγαρικές αποστολές στην περιοχή.

Η έρευνα των Ρηγάτου και Κυτίνου επικεντρώνεται στη μελέτη του θαλάσσιου τροφικού πλέγματος της Ανταρκτικής και απαιτεί τη συλλογή δειγμάτων μέσω επιστημονικών καταδύσεων, υποστηριζόμενων από ειδική ομάδα και ιατρική μέριμνα της βάσης.

Οι Ελληνίδες ωκεανολόγοι Διονυσία Ρηγάτου και Ελένη Κυτίνου πραγματοποίησαν την Τετάρτη την πρώτη επιστημονική κατάδυση από τη βουλγαρική βάση Άγιος Κλημέντιος της Οχρίδας στο νησί Λίβινγκστον στη Ανταρκτική. Έως τώρα οι επιστήμονες που λαμβάνουν μέρος στις βουλγαρικές αποστολές στην Ανταρκτική δεν είχαν κάνει κατάδυση στα νερά του νησιού.

Η Ρηγάτου και η Κυτίνου είναι μέλη της 34ης Βουλγαρικής Αποστολής στην Ανταρκτική. Την περίοδο αυτή, μελετούν το θαλάσσιο τροφικό πλέγμα στα νερά της Ανταρκτικής. Η έρευνά τους απαιτεί τη λήψη δειγμάτων από πολλά μέρη και βάθη, και μέσω της επιστημονικής κατάδυσης.

Έκαναν την πρώτη τους κατάδυση για τη συλλογή δειγμάτων και την υποβρύχια τεκμηρίωση με την υποστήριξη μιας ομάδας αρμόδιας για υλικοτεχνικά θέματα και του γιατρού της βάσης, του Δρα Ατανάς Πελτέκοφ.

Το βουλγαρικό ερευνητικό πλοίο Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος (RSV 421) αναχώρησε για την Ανταρκτική από τη Βάρνα (στη Μαύρη Θάλασσα) στις 7 Νοεμβρίου 2025. Έπειτα από ένα ταξίδι που διήρκησε έναν μήνα στον Ατλαντικό Ωκεανό, το πλοίο έφθασε στο Μαρ ντελ Πλάτα, στη ναυτική βάση της Αργεντινής, στις 13 Δεκεμβρίου.

