Ιστορική μετάδοση εικόνων από τον πλανήτη Άρη - Δείτε βίντεο

H ESA (Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία) έγραψε ιστορία. H ESA μετέδωσε ζωντανά πλάνα από τον πλανήτη Άρη για πρώτη φορά στα χρονικά.

«Την Παρασκευή, για να γιορτάσουμε τα 20ά γενέθλια του Mars Express της ESA, (μη επανδρωμένη διαπλανητική αποστολή στον Άρη) θα έχετε την ευκαιρία να πλησιάσετε όσο πιο κοντά μπορείτε αυτήν τη στιγμή σε μια ζωντανή θέα από τον Άρη» αναφέρει μεταξύ άλλων η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία.

«Συνήθως βλέπουμε εικόνες από τον Άρη και γνωρίζουμε ότι ελήφθησαν μερικές ημέρες πριν. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω τον Άρη όπως είναι τώρα όσο πιο κοντά μπορούμε να είμαστε στο “τώρα” με τα δεδομένα του Άρη», επισήμανε ο υπεύθυνος του Κέντρου Ελέγχου της ESA στην Γερμανία, Τζέιμς Γκόντφρι.

Συνήθως οι εικόνες από τις συσκευές που είναι σε τροχιά στον Άρη ή στην επιφάνειά του αποθηκεύονται και στέλνονται σε «πακέτο» στη Γη σε τακτά διαστήματα.

Εξαιτίας της απόστασης από τη Γη στον Άρη, η εικόνα χρειάζεται 13-22 λεπτά για να φτάσει στη Γη, ανάλογα με τη θέση στην οποία βρίσκονται οι δύο πλανήτες στην τροχιά τους γύρω από τον Ήλιο. Η ESA εκτιμά ότι θα χρειαστούν σχεδόν 17 λεπτά.

🔴 Join us now for our @esaoperations #MarsLIVE livestream, one hour of live imagery from #Mars (we hope😉) 👇https://t.co/Ud6DwQH09J