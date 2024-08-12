Ζαλγκίρις: Έκλεισε και ανακοίνωσε το ρόστερ της νέας σεζόν

Με 14 παίκτες, περιορισμένο μπάτζετ, κάποιες ηχηρές αποχωρήσεις αλλά και μια μεγάλη επιστροφή, η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε πως έκλεισε το ρόστερ για τη σεζόν 2024/25 και παρουσίασε τους αριθμούς των παικτών.



Η ομάδα του Κάουνας έχασε τους Κίναν Έβανς και Ρόλαντς Σμιτς για Ολυμπιακό και Εφές αντίστοιχα, ωστόσο επέστρεψε στις τάξεις της ο Ίγκνας Μπραζντέικις. Παράλληλα απέκτησε τους δύο από τους τρεις καλύτερους σκόρερ του περσινού Eurocup, τον Τάιρον Γουάλας από την Τουρκ Τέλεκομ και τον Λιθουανό Ντεϊβίντας Σιρβίντις, από την Λιετκαμπέλις. Καλές προσθήκες είναι επίσης οι Άλεν Σμάιλαγκιτς από την Παρτίζαν, Σιλβέν Φρανσίσκο από την Μπάγερν και Μπράιαντ Ντάνστον από την Βίρτους Μπολόνια.

Αναλυτικά το ρόστερ της ομάδας: Λούκας Λεκάβιτσιους, Σιλβέν Φρανσίσκο, Τάιρον Γουάλας, Ίγκνας Μπραζντέικις, Ντοβίντας Γκιεντράιτις, Τόμας Ντίμσα, Ντεϊβίντας Σιρβίντις, Εντγκάρας Ουλάνοβας, Άρνας Μπουτκεβίτσιους, Ματ Μίτσελ, Μπρέιντι Μάνεκ, Άλεν Σμάιλαγκιτς, Λαουρίνας Μπιρούτις και Μπράιαντ Ντάνστον.

