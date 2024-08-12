Σε συμφωνία με την Παρτίζαν ήρθε ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι, όπως αναφέρουν σερβικά ΜΜΕ.



Ο 22χρονος φόργουορντ δεν βρίσκει προτάσεις που να τον ενδιαφέρουν στο ΝΒΑ και όλα δείχνουν πως θα υπογράψει στην ομάδα του Βελιγραδίου, που από τον Ιούλιο ήταν σε ανοιχτή γραμμή μαζί του.

Ο «Πόκου», που αναδείχθηκε από τον, επελέγη το 2020 στο νούμερο 17 του ντραφτ και έπαιξε στο ΝΒΑ για τέσσερις σεζόν, σε Θάντερ και Χόρνετς. Στο φινάλε της σεζόν η ομάδα της Σάρλοτ ενημέρωσε πως δεν τον υπολογίζει.Σε 168 εμφανίσεις στο ΝΒΑ ο Σέρβος διεθνής μέτρησε 7,5 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ σε 20,4 λεπτά κατά μέσο όρο.Η Παρτίζαν έχει ως τώρα ανακοινώσει την απόκτηση των Ντιλικινά, Λούντμπεργκ και Μαρίνκοβιτς, ωστόσο έχει ήδη συμφωνήσει και με τους Μπράντον Ντέιβις, Ταϊρίκ Τζόουνς, Άριαν Λάκιτς, Μάριο Νάκιτς, Στέρλινγκ Μπράουν, Αϊζέια Μάικ, Άιζακ Μπόνγκα και Κάρλικ Τζόουνς.

