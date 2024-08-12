Λογαριασμός
«Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει επίσημη πρόταση στον Γιούρτσεβεν»

Η περίπτωση του Ομέρ Γιούρτσεβεν

Μπάσκετ, ΠΑΟ

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει στην αγορά συγκεκριμένες περιπτώσεις για τη θέση του σέντερ.

Εκεί που εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα κάνει και την τελευταία του μεταγραφή. Ο Εργκίν Αταμάν μέσω μίας συνέντευξης που έδωσε, αποκάλυψε πως η ομάδα του κοιτάζει την περίπτωση του Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Τζαζ του NBA.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Παναθηναϊκός μπάσκετ
