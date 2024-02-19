Ο Ολυμπιακός συνέχισε τη συλλογή εγχώριων τίτλων, με την κατάκτηση του Κυπέλλου στο Ηράκλειο, φτάνοντας σε ένα μοναδικό επίτευγμα στην ιστορία του. Ο αρχιτέκτονας αυτών των επιτυχιών, Γιώργος Μπαρτζώκας, μίλησε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και τον Νίκο Ζέρβα μετά την επικράτηση των Πειραιωτών στα «Δύο Αοράκια» με 69-58 του Παναθηναϊκού AKTOR στον τελικό.



«Οι τίτλοι είναι πάντα σημαντικοί σε ένα κλαμπ όπως ο Ολυμπιακός, αλλά η διαφορετική κουλτούρα, την οποία έχει ο Ολυμπιακός αυτήν τη στιγμή στο πώς λειτουργεί πιστεύω ότι είναι κάτι ακόμα πιο σημαντικό για εμένα», τόνισε στους 94,6 ο 58χρονος τεχνικός.

«Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για τη συνέχεια, πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα μας, στον τρόπο δουλειά μας, στη νοοτροπία των παικτών μας και στον χαρακτήρα τους», επεσήμανε ο Έλληνας τεχνικός.



«Μου άρεσε η ατμόσφαιρα. Δεν μου άρεσε να βρίζουν τη μάνα μου, αλλά το έχω συνηθίσει πια», τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.



Αναλυτικά όσα δήλωσε για:



-το γεγονός ότι έχει συνδέσει το όνομά του με πρωτόγνωρη επιτυχία για τον Ολυμπιακό (επτά διαδοχικές κατακτήσεις τίτλων): «Είμαι τυχερός διότι όταν γύρισα στον Ολυμπιακό με τους συνεργάτες μου, μετά την πρόταση των προέδρων, είχα κάτι τέτοιο στο μυαλό μου. Θα ήταν ιδανικό να δημιουργήσουμε μία διαφορετική κουλτούρα στον Ολυμπιακό και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μας. Οι τίτλοι είναι πάντα σημαντικοί σε ένα κλαμπ όπως ο Ολυμπιακός, αλλά η διαφορετική κουλτούρα, την οποία έχει ο Ολυμπιακός αυτήν τη στιγμή στο πώς λειτουργεί πιστεύω ότι είναι κάτι ακόμα πιο σημαντικό για εμένα».



-την απουσία του Γουίλιαμς-Γκος, το πλάνο το οποίο υπηρέτησε η ομάδα και τη λειτουργία της άμυνας: «Νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είμαστε καλή ομάδα αμυντικά, δεν υπάρχει καμία τρύπα αμυντική αυτήν τη στιγμή στους παίκτες μας. Όλοι έχουν πειστεί ότι αυτός ο τρόπος παιχνιδιού δίνει ρυθμό και στην επίθεση. Ακόμα και όταν αστοχούσαμε τόσο πολύ στο πρώτο ημίχρονο σε ανοιχτά σουτ, όντας νευρικοί, συνεχίσαμε να παίζουμε την ίδια άμυνα και βγάζοντας δημιουργία από τα μέσα προς τα έξω, βάλαμε 3-4 σουτ μέσω των οποίων άνοιξε το σκορ και μετά η αυτοπεποίθησή μας πήγε στα… ουράνια, ενώ του Παναθηναϊκού έπεσε».



-το γεγονός ότι βγήκαν μπροστά παίκτες που συνήθως δεν είναι πρωταγωνιστές: «Όταν είπα για αλλαγή κουλτούρας στον Ολυμπιακό αυτό εννοούσα. Ότι η ομάδα μας πρέπει να σκέφτεται ομαδικά, μη κοιτώντας τα στατιστικά, κάποιος να θυσιάζει κάποια φάουλ, εις βάρος του χρόνου συμμετοχής του ή να δώσει μία τελική πάσα, ενώ θα μπορούσε να σκοράρει. Αυτό δεν είναι που συνέβη μέσα σε μία μέρα, απαιτούσε χρόνο. Είμαι κοντά τέσσερα χρόνια, από τη στιγμή που επέστρεψα και πάμε προς τα τεσσεράμισι χρόνια. Το γεγονός ότι έχει εμπνευστεί είναι κάτι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου».



-την άποψη ότι είναι μεταβατική σεζόν, τα όσα έχει καταφέρει ο Ολυμπιακός παρά τις αναποδιές και την πίστη που έχει στην ομάδα: «Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για τη συνέχεια, πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα μας, στον τρόπο δουλειά μας, στη νοοτροπία των παικτών μας και στον χαρακτήρα τους. Έχουμε κάποιους πολύ βασικούς παίκτες, οι οποίοι ερχόμενοι στον Ολυμπιακό, μετέφεραν ένα ένστικτο-αίσθημα πρωταθλητή. Ο παίκτης που ετοιμάζεται πάντα για τα μεγάλα ματς και τα παίζει. Σε αυτήν την τετραετία υπήρξαν πάρα πολλά τέτοια μας, ειδικά σε αυτήν την τριετία. Εκτός από αυτούς τους επτά τίτλους που κερδίσαμε, πήγαμε σε δύο Final-4, κάνοντας πιο πριν μεγάλες νίκες απέναντι σε πολύ δύσκολους αντιπάλους. Παρότι χτυπηθήκαμε από την ατυχία, καθώς χάσαμε με δύο buzzer beater, συνεχίζουμε να είμαστε στο προσκήνιο. Παλεύουμε για την ομάδα μας και για τους φιλάθλους μας».



-το αν του άρεσε η ατμόσφαιρα στα «Δύο Αοράκια»: «Μου άρεσε. Δεν μου άρεσε να βρίζουν τη μάνα μου, αλλά το έχω συνηθίσει πια».

