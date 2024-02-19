bwin και Ολυμπιακός: Περήφανοι που μαζί πανηγυρίσαμε έναν ακόμα τίτλο!

Η bwin ήταν και πάλι δίπλα στον Ολυμπιακό, σε μία ακόμα μεγάλη βραδιά, σε μία ακόμα κούπα που πρόσθεσε στην τροπαιοθήκη του! Οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν τον έβδομο συνεχόμενο τίτλο και τρίτο στη σειρά Κύπελλο Ελλάδας, νικώντας με 69-58 τον Παναθηναϊκό στο Ηράκλειο. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δείχνει συνέπεια, σταθερότητα, νοοτροπία νικητή και παραμένει πιστή στη φιλοσοφία και το όραμα της. Συνεχίζει να βαδίζει με σταθερά βήματα για την εκπλήρωση όλων των στόχων της.

Οι Πειραιώτες με εξαιρετική προσήλωση ξεπέρασαν διαδοχικά τα εμπόδια του Περιστερίου bwin, του Προμηθέα Πάτρας και στον τελικό με τους «πράσινους» δεν έδωσαν δικαίωμα αμφισβήτησης. Ο Ολυμπιακός έπαιξε τρία διαδοχικά παιχνίδια και έβγαλε την απαραίτητη ενέργεια κι ένταση, αποδεικνύοντας πως ήταν ιδανικά προετοιμασμένος αγωνιστικά και πνευματικά γι’ αυτή τη δοκιμασία. Μέσα σε… 50 ώρες είχε τρία μεγάλα ραντεβού και σε όλα ήταν συνεπής με την επιτυχία.

Ο Ολυμπιακός είχε πετύχει ακόμα μια φορά το three-peat την τριετία από το 1976 έως το 1978. Έτσι, δίπλα στους εντυπωσιακούς Γιατζόγλου, Καστρινάκη, Διάκουλα, Μελίνι και λοιπούς αστέρες της ανεπανάληπτης εκείνης ομάδας, μπαίνουν τώρα τα ονόματα των Παπανικολάου, Γουόκαπ, Φαλ, Πίτερς, Κάνααν και των υπόλοιπων «ερυθρόλευκων».

Μαζί τους και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, που γράφει τον δικό του «μύθο» στο ελληνικό μπάσκετ, έχοντας σχεδιάσει μια ακόμα διάκριση στον τρίτο διαδοχικό νικηφόρο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Ολυμπιακός επιμένει να ακολουθεί τις βασικές αρχές της ομάδας που αποθεώθηκε. Υποδειγματική άμυνα, εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας, υπομονή στο παιχνίδι του, αλλά και περιβάλλον ιδανικό για νέα πρόσωπα. Αυτή η βελτίωση αποτελεί και εχέγγυο για μεγάλες παραστάσεις που ακολουθούν εντός κι εκτός συνόρων.

bwin και Ολυμπιακός: Κατακτητές της κορυφής με 7 κούπες!

Ολυμπιακός και bwin στην πολυετή συνεργασία τους, που βρίσκεται αισίως στην 6η σεζόν, έχουν πανηγυρίσει δύο Πρωταθλήματα Ελλάδος, τρία Κύπελλα Ελλάδος και δύο Super Cup. Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» με το κορυφαίο στοιχηματικό brand στο πλευρό τους ως Μεγάλο Χορηγό επέστρεψαν στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με δύο back-to-back παρουσίες σε Final Four της EuroLeague. Μαζί θα συνεχίσουν να παλεύουν για νέες μεγαλύτερες επιτυχίες! H bwin παραμένει ακούραστος συμπαραστάτης και συνοδοιπόρος των Πειραιωτών. Στόχος και των δύο πλευρών να κατακτήσουν νέες κορυφές, να δημιουργήσουν ακόμη περισσότερες στιγμές χαράς για το κοινό τους.

Άλλωστε, σε αυτή την εξαετία, βήμα - βήμα, με αμοιβαίο σεβασμό Ολυμπιακός και bwin δημιούργησαν κάτι δυνατό, ώστε και οι δυο να συνεχίσουν να πρωταγωνιστούν. Μία θρυλική συνεργασία, μία βαριά φανέλα και δύο brand έτοιμα για νέες επιτυχίες.

