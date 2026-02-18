Το πρώτο βήμα για ακόμη μία υπέρβαση αναζητά ο Ολυμπιακός απόψε το βράδυ. Οι Πειραιώτες φιλοξενούν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τη Λεβερκούζεν (22.00, Cosmote TV, MEGA, bwinΣΠΟΡ FM, www.sportfm.gr) για το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στον ενδιάμεσο γύρο του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» ψάχνουν ένα remake, σχεδόν έναν μήνα μετά την προηγούμενη κόντρα τους για τη League Phase. Τότε, είχαν επικρατήσει με σκορ 2-0, έχοντας αποτελεσματικότητα αλλά και τον Τζολάκη σε εκπληκτική ημέρα. Σήμερα, ωστοσο, θα πρέπει να δείξουν ανάλογη και καλύτερη εικόνα για να πάρουν νέα νίκη και προβάδισμα πρόκρισης. Διότι αντιμετωπίζουν ένα εξαιρετικό σύνολο, το οποίο δεν έχει απουσίες και βρίσκεται σε καλό μομέντουμ. Σε αντίθεση με τους ίδιους, αν και η ομιλία του Βαγγέλη Μαρινάκη στου Ρέντη μπορεί να αποτελέσει το… turning point της σεζόν, όπως και το τεράστιο πριμ που έταξε στους ποδοσφαιριστές του για πρόκριση.

Η ομιλία ήρθε μετά τα δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα με Παναθηναϊκό (0-1) και Λεβαδειακό (0-0), αλλά και τη μέτρια εικόνα της ομάδας. Στόχος ο Ολυμπιακός να επανέλθει στα υψηλά του στάνταρ, όπως έχει δείξει φέτος σε όλα τα παιχνίδια του στο Champions League, θέλοντας να πάρει φυσικά και το πρωτάθλημα. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει να διαχειριστεί απουσίες, αφού υπολογίζει άπαντες και μένει να φανεί ποιες θα είναι οι επιλογές του σε μερικά ερωτηματικά που υπάρχουν. Ένα από αυτά ο παρτενέρ του Ρέτσου, άλλο ένα στον άξονα και φυσικά ποιοι θα πλαισιώσουν τους Ζέλσον, Ταρέμι στην επιθετική γραμμή. Με Ποντένσε, Τσικίνιο να έχουν το προβάδισμα, αλλά οι Ροντινέι, Ελ Κααμπί να διεκδικούν και αυτοί θέση βασικού. Αναλυτικά η αποστολή: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

«Το κλειδί της επιτυχίας το έχουν οι παίκτες, αυτοί παίζουν και το έκαναν την ίδια φορά. Τελείως διαφορετικό παιχνίδι, θέλουμε την ίδια ένταση, επιθυμία, θέληση και να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, θέλουμε τα πράγματα να πάνε το ίδιο καλά με την προηγούμενη φορά, να είμαστε εύστοχοι και ο αντίπαλος όχι τόσο», είπε μεταξύ άλλων ο Βάσκος στη συνέντευξη Τύπου.

Η Λεβερκούζεν από τη μεριά της δείχνει να βρίσκεται σε καλό φεγγάρι το τελευταίο διάστημα, προερχόμενη από συνεχόμενες νίκες. Πιο πρόσφατη αυτή κόντρα στη Ζανκτ Πάουλι με 4-0, με την τελευταία ήττα των Γερμανών να είναι στις 20 Ιανουάριου από τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

«Γνωρίζουμε την ατμόσφαιρα. Δεν τα πήγαμε καλά την πρώτη φορά, οπότε φυσικά πρέπει να τα πάμε καλύτερα. Από την αρχή κιόλας. Νομίζω ότι μάθαμε πολλά», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κάσπερι Χιούλμαντ, προπονητής της Λεβερκούζεν, ενώ από τη μεριά του ο Άντριχ δήλωσε: «Ο ύμνος του Champions League είναι ο καλύτερος ύμνος που μπορείς να ακούσεις μετά τον εθνικό ύμνο. Ελπίζω να τον ξανακούσω κάποια μέρα».

Για πρώτη φορά φέτος η αποστολή της απαρτίζεται από 23 ποδοσφαιριστές, χωρίς να έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Εκτός είναι o Φλέκεν, με τον Ολλανδό κίπερ να είναι τραυματίας εδώ και έναν μήνα, ενώ δεν υπολογίζονται και οι Μπεν Σεγκίρ, Τέλα. Ο Πάτρικ Σικ αναμένεται να επιστρέψει στο αρχικό σχήμα, ενώ ο Ταπσόμπα θα πάρει τη θέση του Ταπέ.

Να σημειωθεί πως τέσσερις παίκτες βρίσκονται στο όριο και αν δεχτούν κάρτα, θα χάσουν τη ρεβάνς. Πρόκειται για τους Ντάνι Γκαρθία, Σαντιάγο Έσε και Μέχντι Ταρέμι από πλευράς Πειραιωτών και τον Κριστιάν Κοφανέ από εκείνη των Γερμανών.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης – Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα – Έσε, Σιπιόνι – Ποντένσε, Τσικίνιο, Ζέλσον – Ταρέμι.

Λεβερκούζεν (Κάσπερ Χιούλμαντ): Μπλάσβιτς – Μπαντέ, Άντριχ, Ταπσόμπα – Βάσκεθ, Φερνάντες, Γκαρθία, Γκριμάλντο – Μάσα, Σικ, Ποκού.

Διαιτητής: Ζοάο Πινέιρο (Πορτογαλία)

Βοηθοί: Μπρούνο Ζεσούς (Πορτογαλία), Λουτσιάνο Μάια (Πορτογαλία)

Τέταρτος: Ζοάο Γκονσάλβες (Πορτογαλία)

VAR: Τιάγκο Μαρτίνς (Πορτογαλία), Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο (Πορτογαλία)

