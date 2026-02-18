Παναθηναϊκός: Η «ακτινογραφία» του ΠΑΟΚ, τα ριμπάουντ και η απειλή του Μουρ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μπαίνει στη μάχη του Allwyn Final 8 ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί, όμως η γλώσσα των αριθμών δείχνει πως ο αντίπαλός του κρύβει συγκεκριμένες και επικίνδυνες παγίδες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τερμάτισε στην 4η θέση της κανονικής περιόδου με ρεκόρ 11-5, δεν είναι απλώς μια μαχητική ομάδα, αλλά ένα σύνολο με σαφή αγωνιστική ταυτότητα που βασίζεται στη δύναμη και τον όγκο των εκτελέσεων.

