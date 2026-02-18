Παναθηναϊκός: Η «ακτινογραφία» του ΠΑΟΚ, τα ριμπάουντ και η απειλή του Μουρ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μπαίνει στη μάχη του Allwyn Final 8 ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί, όμως η γλώσσα των αριθμών δείχνει πως ο αντίπαλός του κρύβει συγκεκριμένες και επικίνδυνες παγίδες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τερμάτισε στην 4η θέση της κανονικής περιόδου με ρεκόρ 11-5, δεν είναι απλώς μια μαχητική ομάδα, αλλά ένα σύνολο με σαφή αγωνιστική ταυτότητα που βασίζεται στη δύναμη και τον όγκο των εκτελέσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.