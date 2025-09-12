Χωρίς Ροντινέι, αλλά με Ταρέμι και Ποντένσε η αποστολή του Ολυμπιακού για Πανσερραϊκό

Tην προετοιμασία του για την εντός έδρας αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα κληθούν μπροστά στον κόσμο τους, για πρώτη φορά φέτος, να κάνουν το 3/3 στο πρωτάθλημα με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, να ανακοινώνει μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης την αποστολή για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Σε αυτή βρίσκονται για πρώτη φορά ο Μέχντι Τάρεμι, ο Γκουστάβο Μάνσα, αλλά και ο Ντάνιελ Ποντένσε! Αντίθετα εκτός έμεινε ο Σταύρος Πνευμονίδης, αλλά και ο Ροντινέι!

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού:

Στρεφέτσα, Μπιανκόν, Έξαρχος, Μαρτίνς, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Έσε, Καλογερόπουλος, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Καμπελά, Ρέτσος, Σιπιόνι, Τζολάκης, Γιαζίτζι, Ποντένσε, Ταρέμι, Μάνσα.

