Χωρίς Ροντινέι, αλλά με Ταρέμι και Ποντένσε η αποστολή του Ολυμπιακού για Πανσερραϊκό

Tην προετοιμασία του για την εντός έδρας αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός.
Οι «ερυθρόλευκοι» θα κληθούν μπροστά στον κόσμο τους, για πρώτη φορά φέτος, να κάνουν το 3/3 στο πρωτάθλημα με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, να ανακοινώνει μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης την αποστολή για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.
Σε αυτή βρίσκονται για πρώτη φορά ο Μέχντι Τάρεμι, ο Γκουστάβο Μάνσα, αλλά και ο Ντάνιελ Ποντένσε! Αντίθετα εκτός έμεινε ο Σταύρος Πνευμονίδης, αλλά και ο Ροντινέι!
Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού:
Στρεφέτσα, Μπιανκόν, Έξαρχος, Μαρτίνς, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Έσε, Καλογερόπουλος, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Καμπελά, Ρέτσος, Σιπιόνι, Τζολάκης, Γιαζίτζι, Ποντένσε, Ταρέμι, Μάνσα.
#OLYPAN: The Squad 📋 pic.twitter.com/O189dRyWEh— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 12, 2025
