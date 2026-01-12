Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 72 ετών άφησε ο Ρολάντ Κουρμπίς.

Ο άλλοτε Γάλλος αμυντικός είχε διαγράψει μεγάλη καριέρα στην πατρίδα του, παίζοντας για περισσότερα από 100 ματς με τη φανέλα της Σοσό και της Μονακό, ενώ είχε αγωνιστεί επίσης σε Τουλόν, Αζαξιό και Μαρσέιγ.

Ο Κουρμπίς είχε φορέσει τη σεζόν 1973-74 και τη φανέλα του Ολυμπιακού για τέσσερα παιχνίδια, κατακτώντας μάλιστα και το πρωτάθλημα με τους ερυθρόλευκους.

Όταν κρέμασε τα παπούτσια του, έγινε προπονητής και πέρασε από τον πάγκο αρκετών συλλόγων. Μεταξύ άλλων από Μπορντό, Μαρσέιγ, Τουλούζ, Λανς, Αζαξιό, Μονπελιέ και Ρεν.

Ancien défenseur devenu coach puis consultant, Rolland Courbis est mort ce lundi matin. Figure majeure du football français depuis plus d'un demi-siècle, il avait 72 ans.

➡️ https://t.co/Sv9xPPsC1n pic.twitter.com/DjLUUPG5kD — L'Équipe (@lequipe) January 12, 2026

⚫️ C’est avec une profonde tristesse que sa famille, en association avec RMC, annonce le décès de Rolland Courbis, survenu ce lundi 12 janvier. Rolland avait 72 ans.



Nos pensées vont à sa famille, à ses proches et à tous ses fidèles auditeurs. Merci pour tout Rolland.… pic.twitter.com/wukNAcvPry — RMC Sport (@RMCsport) January 12, 2026

Πηγή: skai.gr

