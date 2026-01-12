Λογαριασμός
Χρήματα για... μεταγραφές έδωσε οπαδός της Μπαρτσελόνα στον Λαπόρτα, μετά το Super Cup

«Ξέρω ότι έχετε οικονομικά προβλήματα στη Μπαρτσελόνα και ελπίζω να βελτιωθούν τα πράγματα. Θέλω να δώσω αυτό για νέες μεταγραφές» είπε ο οπαδός

Λαπόρτα

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 3-2 της Ρεάλ Μαδρίτης και σήκωσε το Super Cup Ισπανίας. Μετά το τέλος του αγώνα διαδραματίστηκε ένα απίστευτο περιστατικό, το οποίο έγινε γρήγορα viral στο διαδίκτυο.

Ένας οπαδός των Καταλανών πλησίασε τον πρόεδρο της ομάδας Ζοάν Λαπόρτα και του προσέφερε χρήματα για μεταγραφές.

«Ξέρω ότι έχετε οικονομικά προβλήματα στη Μπαρτσελόνα και ελπίζω να βελτιωθούν τα πράγματα. Θέλω να δώσω αυτό για νέες μεταγραφές», είπε και προκάλεσε το γέλιο όλων και του Λαπόρτα φυσικά, ο οποίος αρνήθηκε ευγενικά:

«Δεν μπορώ να το δεχτώ, φίλε. Είσαι πολύ ευγενικός, αλλά δεν μπορώ. Σε ευχαριστώ πολύ».

