Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης παραχώρησε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και τους Βάιο Τσούτσικα και Ντέμη Νικολαΐδη ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, θέτοντας πολλά ζητήματα επί τάπητος και προχωρώντας στην αποκάλυψη των κινήσεων της Πολιτείας για την καταπολέμηση της βίας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Βρούτσης αποκάλυψε την κατάργηση της υποτροπής των 4 αγώνων κεκλεισμένων των θυρών και την παραμονή της τιμωρίας στα 2 ματς. Κάτι, φυσικά, που έρχεται σε πλήρη συνάρτηση με την πρόταση του Παναθηναϊκού για αναλογικότερη διαβάθμιση των κυρώσεων.

Επίσης, τόνισε πως οι παραβάτες, που είναι υπαίτιοι για την τιμωρία έδρας της ομάδας τους, θα αποκλείονται για 5 χρόνια από τα γήπεδα, πληρώνοντας παράλληλα και πρόστιμο μέχρι 50.000 ευρώ. Η τιμωρία, ωστόσο, της εκάστοτε ομάδας θα υφίσταται κανονικά.

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού τόνισε πως με το νέο νομικό πλαίσιο, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από τις 7 Φεβρουαρίου, οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν πάντοτε στα εκτός έδρας παιχνίδια της ομάδας τους μεμονωμένα, ενώ υπάρχει και πρόβλεψη να υπάρξει παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων στα γήπεδα, με τον τελικό του Κυπέλλου να αποτελεί crash test.

Τέλος, ο Γιάννης Βρούτσης αναφέρθηκε και στο σύνθημα κατά της βίας, που θα δοθεί μέσα από τους αγώνες της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, κάνοντας ειδική μνεία στα παιδιά.

Αναλυτικά απόσπασμα των όσων είπε:

«Τα νεαρά άτομα είναι αυτά που πρέπει να πάρουν το μήνυμα, ενώ θεσπίσαμε την 1η Φεβρουαρίου, την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο Άλκης Καμπανός, ως μνήμη κατά της βίας. Επίσης, σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έγιναν ημερίδες κατά του φαινομένου με στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών.

Όσον αφορά τα γήπεδα, η κυβέρνηση πήρε μέτρα πολύ αυστηρά, τα οποία, όμως, όπως είδαμε, έφεραν αποτέλεσμα. Πλέον, δεν είναι ατέρμονη η ατιμωρησία και δεν χρειάζεται να περάσουν 6 μήνες για να επιβληθούν οι κυρώσεις. Επίσης, τόσο οι ίδιες οι ομάδες με ανακοινώσεις, όσο και οι φίλαθλοι που προσέχουν τον… διπλανό τους, νοιάζονται για τη συμπεριφορά του κόσμου.

Επίσης, τελείται σε πιλοτικό επίπεδο σε 5 νομούς μια μοναδική δράση που δεν έχει προηγούμενο στην Ελλάδα. Αυτή είναι πως όλα τα παιδιά που έχουν παραβατική συμπεριφορά «τιμωρούνται» με εγγραφή σε έναν αθλητικό σύλλογο. Γιατί πιστεύουμε πως οι αξίες και οι αρχές του αθλητισμού θα τα κάνουν καλύτερους πολίτες. Αυτό θα ισχύσει σε όλη τη χώρα από τον Σεπτέμβριο.

Για το τι θα αλλάξει στον νόμο από τον Φεβρουάριο:

Οι κάμερες λειτουργούν άψογα και έχουμε τη δυνατότητα να εντοπίσουμε τον παραβάτη. Από τον Φεβρουάριο η Αστυνομία θα είναι υποχρεωμένη να βρει τον φίλαθλο και να επικοινωνήσει με τη ΔΕΑΒ, έτσι ώστε ο παραβάτης να τιμωρηθεί με 50 χιλιάδες ευρώ πρόστιμο και 5 χρόνια αποβολής από τα γήπεδα.

Υπάρχει φυσικά διαβάθμιση καθώς η τιμωρία θα για τους παραβάτες θα είναι από 1.000 έως 50.000 ευρώ και με αποκλεισμό από 1 έως 5 χρόνια. Ωστόσο, αν κάποιος οπαδός είναι υπεύθυνος για την τιμωρία της ομάδας του, θα του επιβληθεί και ανάλογη ποινή.

Επίσης, θα καταργηθεί η υποτροπή των 4ων αγώνων κεκλεισμένων των θυρών και η τιμωρία θα παραμένει στα 2 ματς. Τα μέτρα τα οποία παίρνουμε δεν έχουν το στοιχείο της υποκειμενικότητας. Δεν υπάρχει καμία καχυποψία.

Για την τιμωρία της ομάδας παρότι τον έλεγχο τον κάνει η Αστυνομία:

Στο μέλλον θα δούμε μεγάλες αλλαγές. Όταν θα πέσουν οι καμπάνες, όπως έπεσαν οι κυρώσεις στις ομάδες, σιγά-σιγά όπως πέφτει το πρόστιμο και η αποβολή, θα δείτε πως θα αλλάξουν τα πράγματα.

Για την ύπαρξη φιλάθλων και των δύο ομάδων στο γήπεδο:

Στις μεγάλες ομάδες έχει προτεραιότητα η γηπεδούχους, καθώς το γεμίζουν από μόνες του. Πιστεύω πως με την εφαρμογή των νέων κυρώσεων θα οδηγηθούμε σε έναν τελικό Κυπέλλου γιορτή, το οποίο θα είναι και μεγάλο crash test».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.