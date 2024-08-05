Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Οι αντίπαλοί τους στο Conference League

Το μονοπάτι τους στα playoffs του Europa Conference League, εφόσον οι μεν ξεπεράσουν το εμπόδιο της Νόα και οι δε αποκλειστούν από τον Άγιαξ στον γ’ προκριματικό του Europa League έμαθαν ΑΕΚ και Παναθηναϊκός αντίστοιχα.



Η Ένωση για να βρεθεί στη League Phase της διοργάνωσης, θα παίξει κόντρα στηΡουζομπερόκ (Σλοβακία) ή τη Χάιντουκ (Κροατία) του Μάρκο Λιβάγια, αν βγάλει νοκ άουτ τους Αρμένιους στον γ’ προκριματικό του Europa Conference League.

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στιςκαι η ρεβάνς θα διεξαχθεί στιςΣτις ίδες ημερομηνίες, οσε περίπτωση που δεν τα καταφέρει κόντρα στον Άγιαξ στον γ’ προκριματικό γύρο του Europa League θα παίξει για την ευρωπαϊκή του συνέχεια απέναντι στηΥπενθυμίζεται ότι τοέμαθεότι εφόσον βγάλει νοκ άουτ τον «Άιαντα» στον γ’ προκριματικό γύρο του Europa League, θα βρεθεί στα playoffs της διοργάνωσης αντιμέτωπος μεμε την

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.