Champions League: Πάνοπλος ο Ολυμπιακός απέναντι στη Λεβερκούζεν

Άπαντες διαθέσιμοι για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ενόψει της πρώτης μάχης του Ολυμπιακού απέναντι στη Λεβερκούζεν

Παίκτες Ολυμπιακού

Πάνοπλος, για πρώτη φορά στη σεζόν, ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν με απογευματινή προπόνηση στου Ρέντη την προετοιμασία τους για τον πρώτο «τελικό» με αντίπαλο τη Λεβερκούζεν για τα playoffs του Champions League την Τετάρτη.

Άπαντες παρόντες για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έχει έναν ευχάριστο πονοκέφαλο να διαχειριστεί. Καλείται πάντως να κατεβάσει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα απέναντι στους Γερμανούς…

Αναλυτικά η αποστολή: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

Αποστολή ΟΣΦΠ

