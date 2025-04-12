Εφές: Τι θα βρει απέναντί του ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός τερμάτισε 3ος στην κανονική διάρκεια της Euroleague και θα βρει απέναντί του την Εφές, η οποία ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας στην 6η θέση. Παρακάτω θα δούμε τι κάνει η Τουρκική ομάδα φέτος.

Με όπλο την έδρα της

Η τουρκική ομάδα εκμεταλλεύτηκε σε μεγάλο βαθμό την έδρα της, καθώς έκανε ρεκόρ 12-5 στα εντός έδρας παιχνίδια της και κάπως έτσι κατάφερε να περάσει στα playoff, χωρίς μάλιστα να χρειαστεί να παίξει στα play in. Ισορροπημένο το ρεκόρ της εκτός έδρας, καθώς είχε 8 νίκες και 9 ήττες μακριά από το “σπίτι” της.

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.