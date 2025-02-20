Λογαριασμός
Χάος στο Άντερλεχτ-Φενέρμπαχτσε: Άγρια επεισόδια στην εξέδρα μεταξύ οπαδών - Στα αποδυτήρια οι διαιτητές - Δείτε βίντεο

Το παιχνίδι της Άντερλεχτ με τη Φενέρμπαχτσε στο Βέλγιο διεκόπη, καθώς, οπαδοί της πρώτης επιτέθηκαν σε Τούρκους στις εξέδρες του «Lotto Park»

Άντερλεχτ-Φενέρμπαχτσε: Άγρια επεισόδια στην εξέδρα μεταξύ οπαδών

Χαμός στο Βέλγιο και στο «Lotto Park» λίγο μετά τη σέντρα της αναμέτρησης ανάμεσα στην Άντερλεχτ και τη Φενέρμπαχτσε, στη ρεβάνς των δύο ομάδων για τα playoffs του Europa League.

Συγκεκριμένα, λίγο αφότου ο Εν Νεσίρι έγραψε το 0-1 στο 4ο λεπτό, κάνοντας το συνολικό σκορ 4-0 υπέρ των Τούρκων, τα... αίματα άναψαν στις εξέδρες, με μερικούς οπαδούς των γηπεδούχων να επιτίθενται σε μερίδα φίλων της Φενέρ, σε άγριες συμπλοκές με γροθιές και χτυπήματα.

Όπως ήταν λογικό, το ματς διεκόπη στο 8ο λεπτό, με τους διαιτητές να πηγαίνουν στα αποδυτήρια, την ώρα όπου οι υπεύθυνοι του γηπέδου προσπαθούσαν να σταματήσουν τις συμπλοκές.

Μετά από κάτι περισσότερο από 20 λεπτά, το παιχνίδι συνεχίστηκε, με τη διαιτητική τριάδα να βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο και να δίνει το σήμα να επανεκκινήσει το ματς.

Θυμίζουμε πως από το εν λόγω ζευγάρι μπορεί να προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στη φάση των «16» του θεσμού.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Φενέρμπαχτσέ Βέλγιο Europa League
