Άντερλεχτ-Φενέρμπαχτσε: Άγρια επεισόδια στην εξέδρα μεταξύ οπαδών

Χαμός στο Βέλγιο και στο «Lotto Park» λίγο μετά τη σέντρα της αναμέτρησης ανάμεσα στην Άντερλεχτ και τη Φενέρμπαχτσε, στη ρεβάνς των δύο ομάδων για τα playoffs του Europa League.



Συγκεκριμένα, λίγο αφότου ο Εν Νεσίρι έγραψε το 0-1 στο 4ο λεπτό, κάνοντας το συνολικό σκορ 4-0 υπέρ των Τούρκων, τα... αίματα άναψαν στις εξέδρες, με μερικούς οπαδούς των γηπεδούχων να επιτίθενται σε μερίδα φίλων της Φενέρ, σε άγριες συμπλοκές με γροθιές και χτυπήματα.



Όπως ήταν λογικό, το ματς διεκόπη στο 8ο λεπτό, με τους διαιτητές να πηγαίνουν στα αποδυτήρια, την ώρα όπου οι υπεύθυνοι του γηπέδου προσπαθούσαν να σταματήσουν τις συμπλοκές.



Μετά από κάτι περισσότερο από 20 λεπτά, το παιχνίδι συνεχίστηκε, με τη διαιτητική τριάδα να βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο και να δίνει το σήμα να επανεκκινήσει το ματς.



Θυμίζουμε πως από το εν λόγω ζευγάρι μπορεί να προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στη φάση των «16» του θεσμού.

Anderlecht tribünleri, Fenerbahçeli bir taraftara saldırdı. Maça 15 dakika ara verildi.



⚡Fenerbahçe yönetimi, UEFA ile görüşme halindepic.twitter.com/fTIe2CYJX6 February 20, 2025

Anderlecht - Fenerbahçe maçında çıkan olayların en net görüntüleri. pic.twitter.com/eYrEqbr5Ea — Talha (@ttalha25) February 20, 2025

