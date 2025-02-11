Από πλευράς ΑΕΚ, το πρωί της Τρίτης, τονίζεται πως έπειτα από το Δ.Σ. της Stoiximan Super League που έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας για τις ποινές και το αυτοδιοίκητο, «παρουσιάζεται μια εικόνα εντελώς παραπλανητική» και επαναλαμβάνει ότι: «ούτε της ζητήθηκε, ούτε και φυσικά έδωσε ποτέ εν λευκώ εξουσιοδότηση για οτιδήποτε, στο προεδρείο της Λίγκας».

Αναλυτικά η τοποθέτηση της ΑΕΚ και οι διάλογοι:

Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η ΑΕΚ δεν είχε καμιά πρόθεση να δημοσιοποιήσει όσα ειπώθηκαν στην συνεδρίαση της Λίγκας. Ειδικά διαλόγους. Τίποτε άλλο πέρα από την επίσημη τοποθέτηση μας.

Δυστυχώς όμως είδαμε μετά να γίνονται διαρροές και μακροσκελών διαλόγων και «συρραφές» διαλόγων, αλλά και επίσημες ανακοινώσεις της Super League οι οποίες δεν απεικονίζουν την αλήθεια στον αναγνώστη. Τα διάφορα υποκινούμενα Μέσα ανέπτυξαν προσβλητική και επιθετική πολιτική εναντίον της ΑΕΚ και προσωπικά εναντίον του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ.

Το αποτέλεσμα, χθες και σήμερα να παρουσιάζεται μια εικόνα εντελώς παραπλανητική για όσα έγιναν χθες στην συνεδρίαση της Λίγκας, μας υποχρεώνει η ΑΕΚ να δώσει όλους τους πραγματικούς διαλόγους που υπήρξαν από πλευράς μας. Προκειμένου να βγάλει ο καθένας ξεκάθαρα τα δικά του συμπεράσματα.

Η ΑΕΚ κάθετα δηλώνει ότι στην χθεσινή συνεδρίαση, ούτε της ζητήθηκε, ούτε και φυσικά έδωσε ποτέ εν λευκώ εξουσιοδότηση για οτιδήποτε, στο προεδρείο της Λίγκας.

ΔΙΑΛΟΓΟΙ:

Hλιόπουλος: Θα πω δύο κουβέντες και θα δώσω τον λόγο στον κύριο Αλεξίου. Λυπάμαι που τόσο η ηγεσία της ΕΠΟ, όσο και το προεδρείο της Super League , είναι τόσο αδιάβαστοι με τους κανονισμούς και τους νόμους και ζητήσανε από την ΑΕΚ, να παρασυρθεί στις παρανομίες που επιθυμούν. Θα σας εξηγήσει ο κ. Αλεξίου ακριβώς τι εννοώ. Προφανώς και οτιδήποτε είναι νόμιμο και οτιδήποτε είναι υπέρ του ποδοσφαίρου, η ΑΕΚ είναι η πρώτη που θα είναι παρούσα, αλλά δεν πρόκειται να παρασυρόμαστε σε πράγματα τα οποία τα μαγειρεύετε και μπαίνετε σε παράνομες διαδικασίες.

(διακόπτει ο Μαρινάκης)

Ηλιόπουλος: Κύριε Μαρινάκη, έχουμε δημοκρατία, παρακαλώ να αφήσετε την ΑΕΚ να μιλήσει και να μη μας βάζετε φίμωτρα. Θα μιλήσουμε και θα πούμε και θα διαλαλήσουμε ότι έχετε συμπαρασύρει όλες τις ομάδες της super league σε ένα παράνομο ΔΣ που δεν νομιμοποιείστε να κάνετε. Ακούστε λοιπόν και μη με διακόπτετε

(Μαρινάκης διακόπτει)

Ηλιόπουλος: Κύριε, Μαρινάκη θα μας αφήσετε να μιλήσουμε; Εκτός αν θέλετε δικτατορία.

(Μαρινάκης διακόπτει)

Αν θέλετε δικτατορία, εμείς να αποχωρήσουμε και να τα δώσουμε γραπτώς σε όλους.

Μαρινάκης: Αποχώρηστε και στείλτε τα γραπτώς

Ηλιόπουλος: Όχι, πρώτα θα δηλώσετε δικτάτορας και μετά θα αποχωρήσουμε

Μαρινάκης: Μιλάω λοιπόν σαν δικτάτορας αποχωρήστε και στείλτε τα γραπτώς.

Ηλιόπουλος: Δεν θα μας διακόψετε, δεν είναι δικό σας το πρωτάθλημα. Εντάξει; Και εκεί που είστε σήμερα, αύριο μπορεί να μην είστε

Μαρινάκης: Κάνε πρόταση μομφής

Ηλιόπουλος: Πώς συγκλήθηκε δια περιφοράς ένα διοικητικό συμβούλιο που μπορεί να συγκληθεί μόνο για ανωτέρα βία; Πείτε μας λοιπόν ποια είναι η ανωτέρα βία για την οποία συγκλήθηκε το δια περιφοράς ΔΣ; Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα: γιατί δεν το κάνατε μία μέρα πριν, την Πέμπτη, να το συγκαλέσετε να μην έχετε ανάγκη την ΑΕΚ την Παρασκευή; Γιατί δεν το κάνετε την Πέμπτη ώστε να μην έχετε ανάγκη καμία ΑΕΚ; Αυτές τις δύο ερωτήσεις να μας απαντήσετε.

Ηλιόπουλος: Είστε και αδιάβαστος. Αν το κάνατε Πέμπτη, δεν είχατε ανάγκη την ΑΕΚ, διότι θα είχατε προθεσμίες διαφορετικές. Γιατί αποφασίσατε τελευταία στιγμή αυθημερόν να κάνετε αυτό δια περιφοράς. Μόλις τελειώσει η συνεδρίαση να μας απαντήσετε για να εκτεθείτε.

Αλεξίου: Κύριε πρόεδρε, προσπαθήσατε να συγκαλέσετε ένα διοικητικό συμβούλιο την Παρασκευή. Το συγκαλέσατε πέντε παρά τέταρτο δια περιφοράς με χρονικό περιθώριο μίας ώρας. Μέσα εκεί ζητήσατε τεχνηέντως να συμμετάσχει σε μία ψηφοφορία η ΑΕΚ ανεξαρτήτως αποτελέσματος -αν ήταν θετικό, αρνητικό ή λευκό- προκειμένου να αναβληθεί ένας αγώνας. Ο αγώνας αυτός δεν μπορούσε να αναβληθεί από το διοικητικό συμβούλιο γιατί δεν προβλέπεται τέτοια διαδικασία. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αναβάλλει μόνο για λόγους ανωτέρας βίας ολόκληρη την αγωνιστική. Μόνο ένας μπορεί να αναβάλλει για λόγους ανωτέρας βίας και μόνο έναν αγώνα. Εσείς κύριε πρόεδρε ή ο αναπληρωτής σας.

Ηλιόπουλος: Εμείς λοιπόν έπρεπε να διασυρθούμε μέσα σε μία ώρα που παίζεται η οικονομία της χώρας να ασχολούμαστε με ένα παράνομο αίτημα του ΠΑΟΚ;

Μαρινάκης: Η οικονομία της χώρας παίζεται στη Σαντορίνη ή στη χασαποταβέρνα και στα μπουζούκια;

Ηλιόπουλος: Στα μπουζούκια κ. Μαρινάκη θα πηγαίνετε και εσείς δύο το πρωί. Όχι στις 5:00 το απόγευμα

Μαρινάκης: Σοβαρευτείτε τώρα

Ηλιόπουλος: Συγνώμη, στον καθρέφτη μιλάτε;

Μαρινάκης: Ναι ναι, στον καθρέφτη μιλάω... Γελάει ο κόσμος μαζί σου που είσαι στις χασαποταβέρνες και στα μπουζούκια

Ηλιόπουλος: Καλά, ας μην αναφερθούμε για το ποιόν του καθενός. Ας μην αναφερθούμε εδώ γιατί μας ακούν άλλοι 14.

Μαρινάκης: Εγώ μιλάω για το τι έγινε την Παρασκευή.

Ηλιόπουλος: Εγώ μιλάω για το τι συμβαίνει γενικά και την Παρασκευή. Στις 2:00 το πρωί, ναι ήμουν και διασκέδαζα. Αυτό έλειπε, να μου επιβάλει κάποιος πού θα διασκεδάζω στις 2:00 το πρωί. Το θέμα είναι το εξής. Κάνατε μία παράνομη διαδικασία, δεν υπήρχε το αδιάβλητο και όχι μόνο αυτό, αλλά διασπείρατε τεχνοιοτρόπως σε όλους ότι όλοι συμφωνούν πριν συγκληθεί διοικητικό συμβούλιο. Πήγατε δια της πλαγίας και πήρατε τις ψήφους όλων...

Μαρινάκης: Ποιος πήγε και το είπε; Ποιος πήγε και το είπε; Η λίγκα;

Αλεξίου: Όλα τα Μέσα το έγραψαν

Ηλιόπουλος: Πώς βγήκε στα Μέσα ότι όλοι συμφωνούν και ότι η ΑΕΚ είναι απομονωμένη; Από το Θεό το μυρίστηκαν; Πού το ξέρουν τα Μέσα ότι όλοι συμφωνούν και ότι η ΑΕΚ είναι εξαφανισμένη; Πώς το ξέρατε εσείς και πώς το ήξερε και ο κύριος Κυριάκος του ΠΑΟΚ ότι σύμφωνούν οι 13 και ότι μας έλεγε «κύριε Αλεξίου, μη μας κάνετε σαδισμό, συμφωνήστε και εσείς γιατί όλοι συμφωνούν»; Πού το ξέρατε εσείς και ο κύριος Κυριάκος; Για πείτε μας.

Μαρινάκης: Τα σάιτ τη δουλειά τους κάνουν

Ηλιόπουλος: Που το ήξεραν; (Παίρνει τον λόγο η κ. Μπαλωμένου του Παναθηναϊκού και κατόπιν ξανά ο κ. Ηλιόπουλος)

Ηλιόπουλος: Η ΑΕΚ ταυτίζεται απόλυτα με αυτό. Συντασσόμαστε απόλυτα με αυτά που είπε η κ. Μπαλωμένου διότι βεβαίως πρέπει όλοι να είμαστε σε μια διαδικασία η οποία να είναι υπέρ του ποδοσφαίρου...

Ηλιόπουλος: Συμφωνούμε απόλυτα για το αυτοδιοίκητο του Ελληνικού Ποδοσφαίρου, πάντα όμως λαμβάνοντας υπόψη...

(προσπάθεια διακοπής από Μαρινάκη)

Εγώ άκουσα επί 40 λεπτά τον κ. Σαββίδη να μιλάει κ. Μαρινάκη, με ευπρέπεια. Το ίδιο θα κάνετε και σεις. Όπως ακούσατε τον κ. Σαββίδη, θα ακούσετε και μένα. Ναι στο αυτοδιοίκητο, πάντα όμως με σεβασμό στους νόμους και στο σύνταγμα. Και να πούμε ότι αυτό που θυμηθήκατε κ. πρόεδρε εσείς τώρα και η Σούπερ Λίγκα, έπρεπε να το είχατε κάνει ένα μήνα πριν. Να κάνετε διαβούλευση με όλες τις ομάδες, για να μπορέσουν να ακουστούν όλες οι απόψεις. Παρά ταύτα ούτε η ΕΠΟ, ούτε εσείς προσωπικά, ούτε η Λίγκα, μπήκατε σε αυτή την διαδικασία. Τώρα το θυμηθήκατε μετά από ένα μήνα που έχει ψηφιστεί ο νόμος. Ο σκληρότατος και όπως τον έχω αποκαλέσει φασιστικό ως προς συγκεκριμένο σημείο, επειδή δεν εισακούγονται οι ομάδες όταν υπάρχει παράπτωμα. Εμεις πήγαμε δύο φορές στην ΔΕΑΒ, δύο φορές στον υπουργό, στα διοικητικά δικαστήρια, επειδή οι εκθέσεις της αστυνομίας είναι τεκμήρια καταδίκης για τις ΠΑΕ, κάναμε την μεγάλη υπέρβαση και μηνύσαμε τον επικεφαλής αστυνομικό που ήταν υπεύθυνος και παραποίησε τις εκθέσεις.

Ηλιόπουλος: Προφανώς λοιπόν και είμαστε όλοι στα ίδια πλαίσια, αλλά δεν μπορείτε να συγκαλείτε Δ.Σ δια περιφοράς που δεν έχει νομικό έρεισμα για να μας παρασύρετε σε μια απόφαση χωρίς ουσία. Όσο λοιπόν για κάποια θέματα που είπε ο κ. Σαββίδης, εμείς κ. Σαββίδη επειδή είπατε ντρέπεστε για την ΑΕΚ, δεν θα πούμε ότι ντρεπόμαστε για τον ΠΑΟΚ του οποίου σεβόμαστε την ιστορία. Ήταν μεγάλο λάθος αυτό που είπατε. Ίσως θα πρέπει να ντρέπεστε εσείς για κάποιους ανθρώπους δικούς σας που έχετε, οι οποίοι κάνουν προπαγάνδα και δημιουργούν προβλήματα και διαρρέουν ακόμη και μέσα στο Δ.Σ που κάνουμε, προπαγάνδα και ψευτιές, ότι εμείς π.χ διαρρεύσαμε το βίντεο του πάρκινγκ.

Άλλη μια προσπάθεια προπαγάνδας του κ. Κυριάκου κατά την συνήθεια του. Αλλά δεν θα επιτρέψουμε από δω και πέρα στον κ. Κυριάκο να συνεχίσει. Είμαστε σύμφωνοι ότι ο νόμος έχει λάθη και πρέπει να μπει σε διαφορετική βάση. Όμως είπατε και άλλα πράγματα γιατί έχετε μπερδευτεί, ότι δεν μπορούμε να στεκόμαστε σε τυπικές διαδικασίες και πρέπει να κοιτάμε μόνο την ουσία. Το ελληνικό σύνταγμα κ. Σαββίδη μιλάει και για τυπικές διαδικασίες που πολλλές φορές μπορεί να είναι πολύ ουσιαστικές. Και δεν μπορούμε να συγκαλούμε μη νόμιμα διοικητικά συμβούλια.

(προσπάθεια διακοπής από Μαρινάκη).

Ηλιόπουλος: Πρόσεξα και κάτι άλλο κ. Σαββίδη... Πολύ ορθώς επισημάνατε ότι ο κ. Αλεξίου αποκάλεσε τον κ. Γκαγκάτση, Μάκη. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι έπρεπε να τον αποκαλέσει κύριε πρόεδρε. Εσείς όμως πρόσεξα ότι τον είπατε Μάκη. Δηλαδή εσείς εξαιρείστε από αυτή την διαδικασία; Για εσάς είναι ο Μάκης; Δεν είναι σχήμα οξύμωρο, που δείχνει και άλλα πράγματα και παραπέμπει σε μια διαδικασία που δεν νομίζω ότι είναι θεμιτή; Θα ήθελα να πω και άλλα πράγματα, αλλά ο κ. Μαρινάκης φαίνεται ότι δεν θέλει να ακούει αλήθειες, αλλά θέλει να ακούει αυτά που θέλει να ακούει...

(Τοποθέτηση Μάκη Γκαγκάτση)

Ηλιόπουλος: κ. Γκαγκάτση, αυτό που είπα είναι ότι έγινε μια διάκριση, ότι ο κ. Αλεξίου έπρεπε να σας πει κύριε πρόεδρε ή κύριε Γκαγκάτση, ενώ ο κ. Σαββίδης μπορούσε να σας πει Μάκη. Δεν θα αλλάξω τα λόγια μου, είναι ένα σχόλιο και αφήστε ο κόσμος να κρίνει και μένα και σας και όλους μας. Θα μας κρίνει ο κόσμος. Είπατε επίσης κ. Γκαγκάτση πως είμαστε όλοι θύματα του αθλητικού νόμου. Και βεβαίως είμαστε. Και γι΄αυτό έπρεπε να επιβάλλετε στον νόμο να μπορούν οι ομάδες να απολογούνται, να δίνουν στοιχεία. Γιατί εμάς από τον Βόλο που φάγαμε δύο αγωνιστικές, μας λένε δεν έχουμε τα στοιχεία του δράστη. Και φάγαμε δύο αγωνιστικές χωρις να υπάρχουν στοιχεία του δράστη. Αυτά έπρεπε να αλλάξουν και όχι κατά περίπτωση ότι μας έρχεται.

Ηλιόπουλος: Τοποθετηθήκαμε για το θέμα που θεωρούμε εμείς ότι υπάρχει, όπως και ο Παναθηναϊκός. Θα προτιμούσαμε το θέμα που συζητείται σήμερα να είχε συζητηθεί ένα μήνα πριν για να μπορούσαμε να βγάλουμε πιο σωστή άκρη. Σήμερα το θυμηθήκατε; Ένα μήνα πριν τι κάνατε; Το ίδιο είπε και ο Παναθηναϊκός.

