Superleague: Εγκρίθηκαν η τεχνολογία γραμμής και το ημιαυτόματο οφσάιντ

Η βοήθεια της τεχνολογίας για τη διαλεύκανση δύσκολων φάσεων θα γίνει ακόμη μεγαλύτερη στο ελληνικό πρωτάθλημα.



Το ΔΣ της Super League αποφάσισε ομόφωνα την εισαγωγή πρόσθετων τεχνολογιών και ειδικότερα την τεχνολογία γραμμής και το ημιαυτόματο οφσάιντ. Η εφαρμογή τους θα τεθεί σε ισχύ από τα φετινά playoffs για τις θέσεις 1-4, ενώ θα ζητηθεί από την ΕΠΟ να εφαρμοστούν και στον τελικό του Κυπέλλου.

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε την εισαγωγή πρόσθετων τεχνολογιών (Goal Line Technology – Semi Automated Offside) στα Stoiximan Playoffs Group 1-4 τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου για την περαιτέρω διασφάλιση της αξιοπιστίας και της διαφάνειας του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League. Παράλληλα, η Super League θα ζητήσει από την Ε.Π.Ο. την εφαρμογή των εν λόγω πρόσθετων τεχνολογιών και στον Τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Κατόπιν των ανωτέρω, ομόφωνα το Δ.Σ. αποφάσισε να αναλάβει την υλοποίηση του έργου η εταιρεία HEI (Hawk-Eye Innovations), η οποία, εκτός των άλλων projects, υλοποιεί τεχνολογικές καινοτομίες και στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA.Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση της Super League εγκρίθηκαν ομόφωνα οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης «01/07/2023 – 30/06/2024» και επίσης ο μόφωνα απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. από ευθύνη για πεπραγμένα χρήσης «01/07/2023 – 30/06/2024».Ο κ. Γεώργιος Μποροβήλος, πρόεδρος της ΠΑΕ ASTERAS AKTOR, εξελέγη κατά πλειοψηφία ως εκπρόσωπος της Super League στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο σε αναπλήρωση παραιτηθέντος μέλους.

