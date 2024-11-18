Ακριβά θα πληρώσει την αθυροστομία του ο ΛαΜέλο Μπολ. Μετά τη νίκη των Χόρνετς επί των Μπακς, ο γκαρντ της Σάρλοτ στη flash interview χρησιμοποίησε τη φράση «no homo» και το ΝΒΑ τον τιμώρησε με πρόστιμο 100.000 δολαρίων για ομοφοβικό χαρακτηρισμό.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόστιμο που προβλέπεται από την λίγκα, η οποία στο παρελθόν για την ίδια φράση έχει τιμωρήσει με μικρότερα πρόστιμα και άλλους παίκτες, όπως τον Νίκολα Γιόκιτς το 2018 (25.000).

