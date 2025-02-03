Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Βαυαρός» για πάντα ο Μάνουελ Νόιερ - Ανανέωσε με την Μπάγερν - Για 15η χρονιά στο Μόναχο

Την επέκταση της συνεργασίας της για μία ακόμα σεζόν με τον Μάνουελ Νόιερ, ανακοίνωσε η Μπάγερν Μονάχου

Μάνουελ Νόιερ

Επισημοποίησε την ανανέωση του συμβολαίου του Μάνουελ Νόιερ η Μπάγερν Μονάχου. Οι Βαυαροί ανακοίνωσαν ότι ανανέωσαν τη συνεργασία τους με τον πολύπειρο τερματοφύλακα, του οποίου το προηγούμενο συμβόλαιο έληγε τον ερχόμενο Ιούνιο.

Έτσι, ο Νόιερ θα υπερασπιστεί την εστία της Μπάγερν για 15η συνεχόμενη σεζόν, έχοντας ενταχθεί στην ομάδα το καλοκαίρι του 2011 από τη Σάλκε και έχοντας πραγματοποιήσει έκτοτε 547 εμφανίσεις φορώντας τη φανέλα της, φορώντας και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

«Απολαμβάνω το ποδόσφαιρο και θέλω να συνεχίσω να βρίσκομαι στην Μπάγερν. Είμαι ακόμα πεινασμένος και ανυπομονώ για έναν ακόμα χρόνο σε αυτόν τον φανταστικό σύλλογο», δήλωσε ο πολύπειρος γκολκίπερ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μπάγερν Μονάχου ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark