Επισημοποίησε την ανανέωση του συμβολαίου του Μάνουελ Νόιερ η Μπάγερν Μονάχου. Οι Βαυαροί ανακοίνωσαν ότι ανανέωσαν τη συνεργασία τους με τον πολύπειρο τερματοφύλακα, του οποίου το προηγούμενο συμβόλαιο έληγε τον ερχόμενο Ιούνιο.

Έτσι, ο Νόιερ θα υπερασπιστεί την εστία της Μπάγερν για 15η συνεχόμενη σεζόν, έχοντας ενταχθεί στην ομάδα το καλοκαίρι του 2011 από τη Σάλκε και έχοντας πραγματοποιήσει έκτοτε 547 εμφανίσεις φορώντας τη φανέλα της, φορώντας και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

«Απολαμβάνω το ποδόσφαιρο και θέλω να συνεχίσω να βρίσκομαι στην Μπάγερν. Είμαι ακόμα πεινασμένος και ανυπομονώ για έναν ακόμα χρόνο σε αυτόν τον φανταστικό σύλλογο», δήλωσε ο πολύπειρος γκολκίπερ.

