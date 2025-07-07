Στην Μπάγερν Μονάχου και με τη βούλα ο Γουένιεν Γκέιμπριελ.

Οι Βαυαροί ανακοίνωσαν την απόκτηση του πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR, ο οποίος αποχαιρέτησε το «τριφύλλι» την περασμένη εβδομάδα. Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο 28χρονος άσος, ο οποίος αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν από τους «πράσινους» για να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε λόγω του σοβαρού τραυματισμού του Λεσόρ, είναι διάρκειας δύο ετών.

«Καλώς ήρθες Γουένιεν!

Ο πρώτος μας νέος παίκτης αυτό το καλοκαίρι είναι ο Γουένιεν Γκέιμπριελ. Ο παίκτης της εθνικής ομάδας του Νότιου Σουδάν έπαιξε πέρυσι στον Παναθηναϊκό και υπογράφει έως το καλοκαίρι του 2027», αναφέρει η Μπάγερν.

Ο Γκέιμπριελ είχε σε 23 παιχνίδια της Ευρωλίγκας, 6 πόντους και 3,6 ριμπάουντ, ενώ στο πρωτάθλημα σε 14 αγώνες είχε 7 πόντους μέσο όρο.

