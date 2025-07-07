Η υπόθεση Γιόνας Βαλαντσιούνας κυριαρχεί στα αθλητικά ΜΜΕ από την Πέμπτη, όταν και «έσκασε» το θέμα για τη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον παίκτη και την προσπάθεια να απεμπλακεί από το συμβόλαιό του στο ΝΒΑ.

Οι φίλοι των «πράσινων» είναι σε… παροξυσμό και περιμένουν πώς και πώς να δουν τη μεγάλη μεταγραφή να ολοκληρώνεται, αλλά εσχάτως ανησυχούν βλέποντας τη στάση των Νάγκετς που δεν είναι διατεθειμένοι να τον αποδεσμεύσουν έτσι εύκολα και να προσπαθούν να τον πείσουν να πάει στο Ντένβερ υποσχόμενοι πως θα έχει σημαντικό ρόλο.

Κάποιοι έβαλαν τη φαντασία τους να οργιάσει και με τη βοήθεια της τεχνολογίας (ΑΙ) έφτιαξαν… φανταστικές πορείες διαμαρτυρίας οπαδών του Παναθηναϊκού στο Ντένβερ για να αφήσουν οι Νάγκετς ελεύθερο τον Λιθουανό σέντερ. Άλλοι το πήγαν ακόμη παραπέρα και φαντάστηκαν το happy end στην ιστορία βάζοντας τον 33χρονο άσο να υπογράφει και να δίνει τα χέρια με τον… Free, τον διάσημο γάτο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ή να αράζουν οι δυο τους στην εξοχική κατοικία του αφεντικού της πράσινης ΚΑΕ στο Σούνιο.

