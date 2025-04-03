Βαγιαννίδης: «Ντέρμπι Μπενφίκα - Σπόρτινγκ θέλει 10 με 11 εκατ. ο Παναθηναϊκός»

Ντέρμπι στη Λισαβόνα για τα… μάτια του Γιώργου Βαγιαννίδη.



Για μια ακόμα ημέρα, ο διεθνής δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού βρίσκεται στο επίκεντρο του πορτογαλικού Τύπου καθώς, μετά την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η «Record» βάζει στο… κόλπο της απόκτησής του και την Μπενφίκα!

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, που βρίσκεται μάλιστα και στο σημερινό πρωτοσέλιδό της, οι «αετοί της Λισαβόνας», αναμένεται να δώσουν ντέρμπι με τη συμπολίτισσά τους για να εντάξουν τον Βαγιαννίδη στο ρόστερ τους το καλοκαίρι.



Στο εν λόγω δημοσίευμα, δε, επισημαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός αξιώνει ένα ποσό γύρω στα 10 με 11 εκατομμύρια ευρώ για να συναινέσει στην παραχώρηση του Βαγιαννίδη.



Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο 23χρονος άσος δεσμεύεται με συμβόλαιό με το «τριφύλλι» μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

