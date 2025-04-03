Πίτερς: «Να ξαναβρούμε όσα είχαμε στο μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς»

Ο Άλεκ Πίτερς κατά την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού για το Βερολίνο όπου το βράδυ της Παρασκευής (04/04, 21:00) θ' αντιμετωπίσει την Άλμπα, έκανε λόγο για ανάγκη να εμφανίσει ξανά ο ίδιος και οι συμπαίκτες του τα στοιχεία που χαρακτήριζαν το παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν.



«Να επιστρέψουμε σε αυτό που μας έκανε πρώτους στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν. Είτε πάρουμε την πρώτη θέση, είτε τη δεύτερη θέση, είτε οτιδήποτε άλλο, πρέπει να παίξουμε καλύτερο μπάσκετ. Προερχόμαστε από τρεις συνεχόμενες ήττες στην Ευρωλίγκα, και αυτό είναι κάτι που θέλουμε να αλλάξει στο τέλος, στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, σε αυτά τα δύο τελευταία παιχνίδια, και αυτό ξεκινάει αύριο» τόνισε, για να μιλήσει και για τις ιδιαιτερότητες του αγώνα στη Γερμανία:

