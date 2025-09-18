Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ είναι ψηλά στη λίστα των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Διονύση Δεσύλλα. Όπως μεταδόθηκε στο SportFM, ο Ουκρανός προπονητής εξετάζεται από τους «πράσινους», προκειμένου να διαδεχθεί τον Ρουί Βιτόρια στον πάγκο

Ο Ρεμπρόφ είναι 51 ετών και αυτή την στιγμή είναι σε ισχύ το συμβόλαιο του με την ομοσπονδία της Ουκρανίας, της οποίας είναι και αντιπρόεδρος, έχοντας και το πόστο του προπονητή της εθνικής ομάδας της χώρας.

Ως ποδοσφαιριστής έγινε γνωστός από την Ντιναμό Κιέβου αλλά και την Τότεναμ, ενώ ως προπονητής έχει εργαστεί στις μεγαλύτερες ομάδες της χώρας του, και στο εξωτερικό σε Αλ Αχλί, Φερεντσβάρος και Αλ Αϊν.



